Oclean W10 Filo interdentale senza fili : l'idropulsore per una pulizia completa

Abbiamo testato l'Oclean W10 ed ecco tutto ciò che devi sapere, dal design alle prestazioni. I pulsanti sono tattili e si illuminano, consentendo di passare facilmente tra le modalità di pulizia. Il getto è potente, rendendolo ottimo per pulire quei posti difficili da raggiungere in bocca. La batteria dura molto e ha bisogno solo di essere ricaricata una o due volte al mese per poche ore alla volta, rendendolo uno dei migliori idropulsori sul mercato.

Se hai apparecchi ortodontici, ponti, faccette, tasche o denti del giudizio inclusi, i water flosser offrono un'ottima alternativa al filo interdentale manuale e aiutano a pulire aree che nemmeno le migliori spazzolini elettrici possono raggiungere. Grazie alla potenza del getto pressurizzato, questo water flosser sciacqua anche la linea gengivale in modo più efficace rispetto al risciacquo con collutorio o acqua dopo lo spazzolamento. Puoi acquistare l'idropulsore dentale Oclean W10 su Amazon a 59,49€.

INFORMAZIONI OCLEAN W10

4 ugelli intercambiabili

5 impostazioni di pressione

Serbatoio rimovibile da 200 ml

Fino a 1400 impulsi al minuto

Opzioni di colore verde o rosa

Autonomia della batteria da 15 a 30 giorni

Rotazione a 360 gradi sugli ugelli

Tappo di ricarica nella parte superiore del dispositivo per un facile accesso

Manico regolabile per la portabilità

Intensità da 20 a 120 psi

OCLEAN W10: DESIGN

L' Oclean W10 è disponibile in due colori fantastici: verde lime o rosa pesca, quindi se desideri acquistarne più di uno, non si confonderanno nel tuo bagno. Il serbatoio, gli ugelli e il cinturino variano nel colore, mentre il corpo bianco rimane invariato.

Il serbatoio da 200 ml è trasparente, quindi puoi vedere quanto acqua ti rimane mentre passi il filo interdentale, e un tappo nella parte superiore si apre facilmente per un riempimento agevole. Questo rende l'esperienza del filo interdentale molto più facile, poiché puoi monitorare i tuoi progressi e sapere facilmente quando è necessario fare il rabbocco.

Il cinturino è molto utile per coloro che potrebbero avere problemi motori che impediscono loro di afferrare bene gli oggetti.

OCLEAN W10: FUNZIONALITÀ

L' Oclean W10 è facile da usare, con pulsanti multipli per navigare tra le cinque impostazioni di pressione che si illuminano in modo che tu possa vedere cosa stai facendo. Devi assicurarti che gli ugelli siano in bocca prima di accenderlo, poiché inizierà immediatamente a spruzzare acqua. Può essere difficile vedere le impostazioni da questa prospettiva, ma il pulsante che utilizzi per cambiarle è tattile e devi solo premere per passare da un'impostazione all'altra.

La batteria al litio dura fino a un mese con un uso quotidiano e si ricarica in quattro ore con una connessione USB-C. L' Oclean W10 è dotato del proprio cavo di ricarica con connessione USB, quindi puoi collegarlo a qualsiasi adattatore indipendentemente.

I quattro ugelli per la pulizia sono facili da cambiare e hanno una funzionalità a 360 gradi, rendendoli ottimi per raggiungere la parte posteriore della bocca e sciacquare bene i denti superiori e inferiori in modo uniforme. C'è un ugello 'normale' per la pulizia standard, un ugello 'parodontale', adatto per la pulizia delle tasche parodontali, un ugello ortodontico per la pulizia intorno agli apparecchi ortodontici (ha una piccola spazzola che lo rende ottimo per distribuire l'acqua intorno a fili e staffe) e infine uno scraper per la lingua.

Tutti gli ugelli funzionano bene, anche se l'uso dell'ugello parodontale con l'impostazione più alta può essere irritante per i denti sensibili, poiché è un getto molto concentrato.

OCLEAN W10: PRESTAZIONI

Con una varietà di impostazioni, puoi selezionare quella che funziona meglio per le tue esigenze. L'impostazione più alta è estremamente potente e può eliminare persino le particelle di cibo più ostinate tra i denti e sotto la linea gengivale. Tuttavia, è abbastanza forte da far sanguinare le gengive se sono sensibili, quindi potresti voler optare per un getto più morbido o gradualmente passare all'uso del getto più potente per evitare di irritare le gengive.

Con le impostazioni più elevate, il serbatoio si esaurisce abbastanza rapidamente, ma è facile riempirlo con il piccolo tappo nella parte superiore. Il serbatoio è anche staccabile, rendendolo facile da pulire e asciugare per evitare la formazione di calcare o batteri nell'ambiente umido.

Con fino a 1400 impulsi al minuto e un getto d'acqua da 0,6 mm, ottieni potenza e precisione. Inoltre, l' Oclean W10 ti avvisa quando passare a un diverso quadrante della bocca, e il timer di 2 minuti assicura che tu stia passando il filo interdentale in modo completo in tutta la bocca (potresti dover rabboccare in questo tempo alle impostazioni più alte).

Il cinturino rende molto difficile lasciarlo cadere, anche con le mani bagnate, gli ugelli ruotano e sono facili da cambiare, sono ben saldi una volta inseriti, quindi non c'è rischio che escano. Per quanto riguarda la potenza, il getto è più che sufficientemente forte all'impostazione più alta, e le impostazioni più dolci sono adatte a chi ha denti sensibili o gengive facilmente irritabili. Le opzioni di colore sono un bel tocco, dato che la maggior parte dei dispositivi concorrenti sono di colore bianco o nero.

Con quasi 1000 recensioni totali sul sito web di oclean e una valutazione complessiva di 4,7/5*, gli utenti amano davvero questo idropulsore. Diversi recensori dicono che è il miglior water flosser che abbiano mai usato, e siamo d'accordo con loro. Alcune lamentele riguardavano la mancanza di uno spazio di archiviazione per gli ugelli aggiuntivi e il fatto che il prodotto non fosse fornito con una custodia, che sembra banale e non ha nulla a che fare con la qualità della pulizia che il W10 offre. Nel complesso, le recensioni valutano l'Oclean W10 Filo come un eccellente idropulsore orale.

Se stai cercando un idropulsore dentale, l'Oclean W10 è un ottimo punto di partenza in quanto è facile da usare, potente e ha una buona durata della batteria. Raccomandiamo in particolare questo dispositivo per coloro che potrebbero avere problemi dentali, come tasche parodontali, o apparecchi ortodontici, impianti e ponti, poiché il getto raggiunge le aree che il filo interdentale manuale non può e sciacqua via i detriti. Puoi acquistare l'Oclean W10 qui su Amazon a meno di 60€ e riceverlo direttamente a casa.

