GeForce NOW: inaugura il 2024 con tanti nuovi giochi

NVIDIA festeggia il nuovo anno con giochi in cloud e con più di 20 nuovi titoli a gennaio su GeForce NOW



AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Amazing Cultivation Simulator (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Anacrusis (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Age of Wonders 4 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Before We Leave (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)

Century: Age of Ashes (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Chorus (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Control (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Darksiders III (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Destroy All Humans! (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Disgaea 4 Complete+ (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Edge of Eternity (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Europa Universalis IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Evil Genius 2: World Domination (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Fae Tactics (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Farming Simulator 17 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Forgotten City (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Human Fall Flat (Xbox, available on PC Game Pass)

Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Lethal League Blaze (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Martha is Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Matchpoint - Tennis Championships (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Maneater (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Medium (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Metro Exodus (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Mortal Shell (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

MotoGP 20 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Moving Out (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

MUSYNX (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Neon Abyss (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Observer: System Redux (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Pathologic 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Pedestrian (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Raji: An Ancient Epic (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Recompile (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Remnant: From the Ashes (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Remnant II (Xbox, disponibile PC Game Pass)

Richman 10 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Sable (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

SpellForce 3: Soul Harvest (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Surgeon Simulator 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Sword and Fairy 7 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Tainted Grail: Conquest (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Tinykin (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Worms W.M.D (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Worms Rumble (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Dishonored, for Hungary, Czech Republic and Poland (Steam)

The Finals (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Scorn (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Sniper Elite 5 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

War Hospital (Nuovo rilascio su Steam, 11/01)

Prince of Persia: The Lost Crown (Nuovo rilascio su Ubisoft, 18/01)

Turnip Boy Robs a Bank (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/01)

Stargate: Timekeepers (Nuovo rilascio su Steam, 23/01)

Enshrouded (Nuovo rilascio su Steam, 24/01)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

Jected - Rivals (Steam)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

Witch It (Steam)

Wobbly Life (Steam)

Buon 2024 da NVIDIA! Per salutare l’anno appena trascorso degnamente e accogliere al meglio il 2024, NVIDIA ha aggiunto 46 nuovi giochi Xbox per PC in cloud.Ecco l’elenco completo:The Finals dà il via al primo GFN Thursday dell’annoComincia questo nuovo anno con il GFN Thursday e con i 21 nuovi giochi che stanno arrivando nel cloud. I gamer più appassionati non vedranno l’ora di provare il popolare The Finals di Embark Studios, come anche i titoli che saranno lanciati nel mese di gennaio, tra cui Enshrouded, Prince of Persia: The Lost Crown e molti altri ancora.Lotta per la fama sul più grande palcoscenico del mondo in The Finals, il free-to-play, multiplayer e sparatutto in prima persona uscito durante i The Game Awards. The Finals include RTX ON per l'illuminazione e le immagini più cinematografiche per gli utenti Ultimate e Priority.Questo titolo capeggia la lista dei nuovi giochi supportati nel cloud questa settimana:E guardate come si presenta il resto di gennaio:

