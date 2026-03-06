GeForce NOW amplia il catalogo con 15 nuovi giochi in arrivo a marzo

Nvidia amplia il catalogo di GeForce NOW a marzo con 15 nuovi videogiochi. Il servizio di cloud gaming accoglie molte uscite recenti, tra cui Crimson Desert e Kingdom Come Deliverance II, giocabili subito senza installazioni locali.

Marzo porta una nuova ondata di titoli su GeForce NOW. Il servizio di cloud gaming aggiorna la propria libreria con quindici videogiochi aggiuntivi nel corso del mese. La maggior parte sono uscite recenti e possono essere giocati in streaming senza download, sfruttando l’infrastruttura dei server Nvidia.

Tra le novità più attese c’è Crimson Desert, action-adventure open world sviluppato da Pearl Abyss. Il gioco arriva direttamente al lancio sulla piattaforma e porta i giocatori in un mondo fantasy segnato da guerre e conflitti, con una campagna ricca di combattimenti e missioni narrative.

Leggi anche: GeForce NOW inizia il 2025 con 14 nuovi giochi in arrivo

Gran parte dei titoli che entrano nel catalogo sono produzioni appena pubblicate. Tra queste figurano Kingdom Come: Deliverance II, disponibile anche tramite Game Pass dal 3 marzo, John Carpenter’s Toxic Commando previsto il 12 marzo su Steam, Everwind il 17 marzo e il nuovo Crimson Desert in uscita il 19 marzo.

La prima settimana del mese si apre con otto giochi disponibili immediatamente. Nell’elenco compaiono Legacy of Kain: Defiance Remastered, Esoteric Ebb, The Legend of Khiimori, Slay the Spire 2 e Docked. Alla lista si aggiungono anche Death Stranding Director’s Cut e LORT, già supportati dal servizio.

Nel corso delle settimane successive la libreria continuerà ad ampliarsi. Sono previsti anche Screamer il 23 marzo, Nova Roma il 26 marzo con accesso tramite Game Pass su Xbox, mentre a fine mese arriveranno Legacy of Kain: Ascendance e Subliminal, entrambi programmati per il 31 marzo.

Con questo aggiornamento mensile Nvidia rafforza l’offerta del proprio servizio di streaming, che permette di giocare ai nuovi titoli anche su dispositivi meno potenti sfruttando l’elaborazione nei data center e le GPU della serie RTX.