ATLETICA ANCORA MORTIFICATA DALLA RAI! NIENTE DIRETTA RAISPORT PER IL CAMPACCIO 2024

Sei un appassionato di atletica e vorresti seguire il Campaccio Cross Country? Bene, preparati a rimanere deluso. Nonostante il pagamento del canone televisivo ( di questo piccolo particolare non bisogna scordarsi mai) la Rai ha deciso di non trasmettere questo emozionante evento. Potete crederci? Rimaniamo a grattarci la testa, chiedendoci perché i nostri sudati guadagni non vengono utilizzati per mostrare il nostro amato sport.

L’unica alternativa è quella di sintonizzarsi su Sky Sport Max (TV a pagamento) per seguire tutta l’azione ancora in diretta sabato 6 gennaio, dalle 13:55 alle 15:30. Per preferisce lo streaming, c’è www.atletica.tv.

Ora, non so voi, ma questa decisione della Rai ci ha fatto veramente arrabbiare. È l’ennesimo esempio delle delusioni e delle frustrazioni che affrontiamo come appassionati di atletica. Nonostante le medaglie che gli azzurri si sono portati a casa sia dalle Olimpiadi che dai mondiali, la storia non cambia! Sosteniamo i nostri atleti, paghiamo il nostro abbonamento e cosa otteniamo in cambio? Uno schiaffo in faccia. È giunto il momento... Continua a leggere

