Falso allarme bomba sulla Metro Linea 1 di Napoli: un trolley innocuo spaventa la città

Questa mattina, sulla metropolitana Linea 1 di Napoli, è scattato un allarme bomba a causa di un sospetto trolley abbandonato a Toledo. La situazione ha comportato la sospensione temporanea dei treni e l'intervento degli artificieri dei carabinieri. Fortunatamente, si è trattato solo di un falso allarme.

L'incidente ha avuto luogo tra le stazioni Dante e Toledo, con la chiusura delle stazioni e l'arrivo tempestivo degli artificieri per effettuare i controlli di sicurezza. La circolazione dei treni è stata interrotta alle 6:45 e è tornata alla normalità intorno alle 8:00, una volta confermato l'assenza di pericolo.

Il trolley sospetto è risultato contenere solo vecchi indumenti, dopo accurati controlli da parte degli artificieri. Si è scoperto nei tunnel che collegano le stazioni di Dante e Toledo, e l'origine rimane un mistero, anche se si ipotizza che possa essere stato lasciato inavvertitamente da un clochard.

Il macchinista di uno dei convogli è stato colui che ha scoperto la valigia abbandonata, segnalando prontamente l'evento e innescando i protocolli di sicurezza. Nonostante il disagio temporaneo per i passeggeri, la situazione si è risolta in meno di un'ora.

In seguito alla verifica dell'innocuità del trolley, la metropolitana Linea 1 riprenderà le normali corse fino alle 2:00 di notte oggi. Inoltre, in occasione dello show in piazza del Plebiscito per la notte di San Silvestro, la metro sarà aperta tutta la notte domani, offrendo corse non stop.

Altre News per: falsoallarmebombasullametrolineanapoli