Chiara Ferragni sta male... distrutta, non esce di casa!

La celebre influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, è attualmente al centro di una tempesta mediatica, come rivelato dalla critica di moda Mariella Milani, ex caporedattrice del TG2, in un'intervista all'Adnkronos. Milani ha condiviso preoccupazioni riguardo allo stato emotivo di Ferragni, affermando di aver parlato con un amico dell'influencer che ha rivelato che Chiara non esce di casa da giorni.

Le recenti controversie che hanno coinvolto Ferragni includono il caso Pandoro Balocco, in cui è stata accusata di pubblicità ingannevole e successivamente ha pubblicamente chiesto scusa. La situazione si è ulteriormente complicata con il coinvolgimento delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi, accusate di non devolvere il ricavato alle associazioni come inizialmente dichiarato, e la fine della collaborazione con il brand Safilo.

Mariella Milani ha commentato la situazione, sottolineando che Ferragni sembra essere profondamente colpita dalle attuali vicissitudini. Milani ha dichiarato: "È distrutta. Secondo me, in questo momento, fa bene a stare zitta. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme". La critica di moda ha anche espresso dubbi sulla scelta di Ferragni di indossare una costosa tuta da 600 euro nel video delle scuse, sottolineando che l'abito era già esaurito sul sito della Laneaus, l'azienda produttrice.

Il caso Ferragni ha attirato l'attenzione a livello internazionale, con la notizia che ha raggiunto anche media come la BBC e il New York Post. Mariella Milani ha concluso il suo commento con un'osservazione sul futuro: "Chissà se cadranno delle teste". Nel frattempo, Chiara Ferragni ha ricevuto una multa di 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" nel caso Pandoro Balocco, e ha annunciato un contributo di 1 milione di euro per sostenere le cure dei bambini, dopo le nuove rivelazioni sulle Uova di Pasqua Dolci Preziosi.

