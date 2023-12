Safilo Group chiude con Chiara Ferragni: follower dopo lo scandalo Balocco

Safilo Group ha recentemente annunciato la decisione di interrompere il contratto di licenza con Chiara Ferragni, riguardante la progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni di occhiali a marchio Chiara Ferragni. Secondo una comunicazione ufficiale del marchio di occhialeria, questa interruzione è stata motivata da presunte violazioni degli impegni contrattuali da parte della titolare del marchio.

La notizia suscita interesse non solo per il suo impatto sul mondo degli occhiali, ma anche per le conseguenze sui seguaci di Chiara Ferragni dopo l'ormai noto scandalo legato ai pandori Balocco e alla sanzione dell'Antitrust. I dati raccolti dal 15 dicembre in poi rivelano un calo significativo nei numeri di follower dell'influencer.

YouTrend aveva già segnalato una leggera perdita dello 0.1% nei quattro giorni successivi allo scandalo Balocco. Tuttavia, il trend negativo si è accentuato, con una diminuzione di 94,505 follower secondo le statistiche di FanPage Karma. È importante notare che, durante lo stesso periodo, nuovi follower si sono aggiunti, rendendo difficile determinare con precisione quanti utenti hanno effettivamente abbandonato Chiara Ferragni a causa dello scandalo.

La situazione è complicata ulteriormente dal fatto che alcuni nuovi follower hanno caratteristiche insolite, come profili appena creati e di dubbia provenienza. Ciò solleva domande sulla possibilità di utilizzo di bot o sull'acquisto diretto o indiretto di follower.

Questi sviluppi aggiuntivi fanno emergere ulteriori interrogativi sulla stabilità dell'influenza di Chiara Ferragni e sul modo in cui il suo pubblico reagirà alla recente interruzione dell'accordo con Safilo Group.

