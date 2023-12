World of Warcraft: annunciato il programma del 2024

Nel 2024 l'universo di Warcraft festeggerà alcune ricorrenze particolarmente importanti e tutti gli avventurieri di Azeroth sono invitati a festeggiarle nel corso di tutto l'anno. Tra questi, si festeggerà il 10° anniversario di Hearthstone a marzo e il 20° anniversario di World of Warcraft a novembrein contemporanea con il 30° anniversario dell'universo di Warcraft!



Per avere un assaggio di cosa ci riserva l'anno nuovo, il team di sviluppo diWorld of Warcraft ha voluto condividere alcuni dei progetti previsti.

Nel blog, la produttrice esecutiva diWorld of Warcraft, Holly Longdale, riflette sul 2023 e ci racconta cosa riserva il futuro sia per WoW moderno che per WoW Classic. All'inizio dell'anno prossimo, giocatori e giocatrici potranno aspettarsi:

Semi del Rinnovo di Dragonflight (10.2.5)

Spedizioni con Seguace



Missioni dell'epilogo di Dragonflight



Puoi esplorare e provare funzionalità aggiuntive sul Reame Pubblico di Prova

Beta di Cataclysm Classic

Le iscrizioni aprono oggi!

Season of Discovery: Fase 2

Raggiungi il nuovo livello massimo 40 con la nuova incursione a Gnomeregan e la nuova zona per il PvP nel mondo di gioco a Stranglethorn Vale.

Reami Hardcore: modalità Self-found in solitaria

