L'anno dei viaggi di Skyscanner

Tutte le novità introdotte per aiutare i viaggiatori a esplorare il mondo con facilità





Da uno strumento ispirato all'intelligenza artificiale, a nuove lingue e miglioramenti dell'accessibilità, fino al ritorno della tanto amata visualizzazione per “mese intero”, con nuove funzionalità e all'introduzione di una vera e propria visualizzazione del costo totale, nel 2023 Skyscanner si è evoluto per aiutare i viaggiatori di tutto il mondo a trovare le migliori opzioni di volo, hotel e autonoleggio





Skyscanner, la piattaforma leader globale nella comparazione viaggi, riflette su un anno in cui più che mai ha aiutato milioni di viaggiatori ad esplorare il mondo e spiega le novità di prodotto e le innovazioni implementate per raggiungere questo obiettivo.





Piero Sierra, Chief Product Officer, condivide con noi un assaggio di ciò che Skyscanner ha lanciato e sta sperimentando a livello globale, il tutto per aiutare i viaggiatori a trasformare in realtà le loro liste di desideri:





Evoluzione di ciò che facciamo e di come ci presentiamo ai viaggiatori

· Stiamo testando uno strumento dal nome "Sogna e scopri con l'AI" in mercati selezionati per vedere come l’intelligenza artificiale può aiutare i viaggiatori a scoprire luoghi nuovi, esperienze indimenticabili e ispirazioni di viaggio, il tutto ponendo una semplice domanda: che tipo di viaggio hai in mente?



· Nel 2023 abbiamo implementato una serie di miglioramenti per l'accessibilità alla nostra palette di colori e ottimizzato notevolmente l'esperienza degli utenti sul sito e sulla nostra app. Quest'anno abbiamo anche costruito solide fondamenta con tutti i nuovi dipendenti di Skyscanner, i quali hanno sperimentato un “Empathy Lab” (laboratorio di empatia), una formazione approfondita e l’inserimento delle best practice nel processo di sviluppo del prodotto.



· Dal lancio dello scorso anno, abbiamo visto più che triplicare il numero di viaggiatori globali che scelgono il noleggio di auto a basse emissioni.







Trovare soluzioni semplici alle difficoltà di pianificazione e prenotazione delle vacanze

· Stiamo implementando la nostra funzione ricerca “Ovunque”. A ottobre abbiamo testato la possibilità per i viaggiatori di restringere la ricerca in base al “vibe” del loro viaggio, che si tratti di visitare spiagge fantastiche, di immergersi in un'eccitante scena gastronomica o di una via di mezzo. Sveleremo di più nel 2024!



· Lanciato per la prima volta sulla nostra app, i viaggiatori possono ora salvare i voli ricercati per tornare a visitarli: basta toccare l’icona del cuore! Inoltre, invieremo un avviso di prezzo se la tariffa del volo preferito sale o scende.



· A partire da agosto, Skyscanner supporta ora 32 lingue, comprese quelle aggiunte nel 2023, come l’hindi.



· Grazie a una funzione introdotta per la prima volta negli Stati Uniti (che sarà lanciata a breve in Canada e Messico, e in altri paesi nel 2024), i prezzi di Skyscanner includono ora anche le franchigie, i dettagli sul peso e sulle tariffe dei bagagli, dando ai viaggiatori una maggiore visibilità del vero costo totale di un volo. Nei risultati del noleggio auto, abbiamo raggruppato i prezzi per tipologia di auto, in modo che i viaggiatori possano confrontare le auto in modo più efficiente.



· Per i viaggiatori più flessibili, abbiamo iniziato a sperimentare come mostrare opzioni alternative nella pagina dei risultati: ad esempio, il nostro ultimo test mostra se un volo diretto è disponibile in un giorno alternativo.



· Dalle recensioni di Expedia e TripAdvisor che ora appaiono nei risultati degli hotel, alle valutazioni delle compagnie aeree e degli agenti di viaggio online in formato emoticon, più facili da digerire: sulla nostra app abbiamo continuamente evoluto le valutazioni e le recensioni dei viaggiatori nel 2023 per aiutarli a scegliere i migliori fornitori.





Aiutare i viaggiatori a trovare il prezzo migliore per il loro prossimo viaggio

· La visualizzazione del mese più economico, storicamente uno dei nostri strumenti più popolari per risparmiare, è tornata, rendendo più facile trovare il prezzo più conveniente in qualsiasi periodo dell’anno. È anche possibile scoprire quale sarà il mese dell’anno più economico in assoluto per visitare una destinazione utilizzando la funzione di ricerca per "date flessibili".



· Utilizzando il codice colore dei semafori abbiamo anche reso più facile individuare il prezzo del volo più economico all'interno del pannello di ricerca del nostro sito.





· Nel corso dell'anno abbiamo continuato a costruire una vasta libreria di FAQ su una selezione di destinazioni che forniscono ai viaggiatori approfondimenti in merito, ad esempio il periodo più economico per volare, il costo medio di un hotel a quattro stelle o di un'auto a noleggio in una specifica destinazione. Come fare? Basta cercare "Skyscanner voli per....





Alcuni lanci di prodotto sono attualmente in fase di test in mercati selezionati.







Skyscanner

Skyscanner è leader mondiale nel settore viaggi e, attraverso la sua piattaforma, aiuta gli utenti a pianificare e prenotare esperienze con facilità e sicurezza. Ogni mese Skyscanner mette in contatto milioni di utenti in 52 Paesi e 32 lingue con più di 1200 partner di viaggio fidati per trovare le migliori opzioni di volo, hotel o noleggio auto.





Utilizzando la tecnologia più avanzata, Skyscanner semplifica la complessità e fornisce soluzioni trasparenti, comparando più di 80 miliardi di prezzi ogni giorno, in modo che i viaggiatori possano essere sicuri di aver a disposizione le migliori opzioni possibili, tutte in un unico luogo.

Altre News per: annoviaggiskyscanner