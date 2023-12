Gli hacker non vanno in vacanza

I suggerimenti di Veeam per proteggere i tuoi dati anche durante il periodo natalizio

Tutti adorano questo periodo dell'anno: la magia del Natale si avvicina. Stanno per cominciare le vacanze e tutti avranno più tempo a disposizione per stare con la famiglia e gli amici. C’è però un gruppo di persone che lavorerà 24 ore su 24! No, non si tratta di Babbo Natale e dei suoi elfi, ma dei criminali informatici: nel periodo delle feste le attività dei criminali aumentano del 30%.

Come mai questa tendenza? Sono due le cause principali: gli acquisti di regali e viaggi e una minore attenzione riguardo ciò che accade online. Inoltre, gli attacchi informatici sono in continua evoluzione e sempre più sofisticati: solo le soluzioni aziendali più avanzate sono in grado di tutelarci ma è buona norma seguire alcuni semplici passaggi per proteggere i propri dati in modo efficace.

Ecco una guida rapida su come evitare le truffe che si verificano durante questo periodo.

Le 5 principali truffe natalizie

False notifiche di consegna

Controllate ogni notifica di consegna con attenzione! Seguite le vostre spedizioni andando direttamente sul sito del rivenditore. Siti e venditori ingannevoli

Fate attenzione ai siti che affermano di avere in magazzino regali e offerte imperdibili. Carte e buoni regalo falsi

Le richieste di pagamento solo tramite carta regalo sono una truffa comune. Falsi enti di beneficenza

Prima di fare una donazione assicuratevi che sia per un ente di beneficenza autentico. False offerte di viaggio

Prestate attenzione alle offerte di viaggio troppo allettanti.

Cosa fare per proteggersi?

Siate sospettosi

Prendetevi del tempo per fare qualche ricerca prima di procedere all’acquisto. Fate delle ricerche

Nuovo sito per gli acquisti? Fate delle verifiche prima di utilizzare nuovi rivenditori. Scegliete con cura i metodi di pagamento

Le carte di credito e i metodi di pagamento affidabili come PayPal offrono spesso maggiori tutele rispetto all'utilizzo di una carta di debito. Impostate degli avvisi sul vostro conto bancario

Prima si individua un problema, meglio è. Passaparola

Parlate con i vostri amici e familiari delle truffe in circolazione e delle semplici misure che possono adottare per proteggersi.

Altre News per: hackervannovacanza