Le richieste di consulti di cartomanzia provengono soprattutto dall’universo femminile

La separazione dal proprio partner segna ogni volta la fine di una favola d'amore che, a prescindere dalla sua durata, genera sempre nei suoi protagonisti l'amarezza di non aver sufficientemente messo al riparo la coppia da eventi capaci di minarne la serenità. Nel verificare l'esito fallimentare di una relazione c'è chi, disperato, intende perfino richiedere consulti di cartomanzia pur di alimentare la speranza di riaccendere nel rapporto favorevoli dinamiche. L'incapacità di alcuni, quantomeno nel periodo immediatamente successivo alla rottura, di concepire un percorso di vita senza la complice vicinanza della propria dolce metà rappresenta una vicenda non di rado traumatica. Il ricorso alla lettura dei tarocchi è dunque motivato dal desiderio di trovare nella consulenza esoterica uno strumento conoscitivo che permetta di individuare verità sfuggite all'interpretazione razionale. Coloro che propongono dubbi sulla credibilità di questi responsi non possono accettare l'idea che la ragione venga bellamente soppiantata da valutazioni basate su una presunta capacità di prevedere il futuro. I cartomanti, cioè, sono considerati da chi ne difende l'affidabilità delle guide fondamentali per accompagnare il cliente verso approdi amorosi che durante le crisi sentimentali appaiono irraggiungibili. La loro scelta è fondata sulla convinzione che l'individuo, ignaro di essere influenzato da energie invisibili, cada in errore a causa proprio dell'intervento di forze occulte che ne condizionano le decisioni. Chi ritiene che tale visione delle cose appartenga al mondo della fantascienza rifiuta categoricamente di reputare credibili i pareri che derivano da queste pratiche esoteriche. In questo singolare contesto secondo le interviste rilasciate da più di un cartomante sono le donne solitamente a chiamare gli operatori esoterici per identificare attraverso la lettura delle carte vie alternative tese a preservare il loro rapporto di coppia. Per natura destinate a ricoprire nella famiglia il ruolo di madri, il mondo femminile è forse per questa ragione più incline a prefiggersi come obiettivo appagante la difesa della sua storia d'amore.

L'interpretazione dei tarocchi secondo il parere delle clienti

La forte partecipazione emotiva che le donne notoriamente mostrano rispetto ad un progetto di coppia segnala chiaramente la posizione di chi attribuisce all'amore un posto speciale nella sua vita. Provare di fronte ad una crisi irreversibile della propria relazione a utilizzare consulti di cartomanzia per ricercare soluzioni veloci ed efficaci, significa non rassegnarsi all'ipotesi che l'impegno e i sentimenti investiti in un progetto sentimentale vadano definitivamente perduti. Pertanto l'universo femminile entra il più delle volte in contatto cogli operatori esoterici per riparare ai danni subiti dal suo rapporto di coppia a causa di un destino infausto. Non rappresenta dunque uno scandalo ricordare che le donne sollecitano l'attenzione dei cartomanti anche con la finalità di sedurre un uomo verso il quale provano un'attrazione incontrollabile. Tale fattispecie rientra infatti nell'alveo della passione amorosa ed è spesso caratterizzata da ostacoli riferibili ad esempio alla presenza di un'altra donna accanto all'amato da conquistare. La lettura dei tarocchi dovrebbe in tal caso suggerire all'operatore esoterico le azioni da intraprendere per avvicinare il potenziale partner alla sua cliente e garantire a quest'ultima che tale vicinanza sia mossa da buoni sentimenti. Il cartomante occupa inevitabilmente agli occhi di chi richiede che la sua intuizione venga messa a disposizione di questi nobili motivi un'autorevole posizione tale da rendere il suo punto di vista definitivo e inconfutabile. Coloro che descrivono queste situazioni come il frutto di un approccio superficiale nella ricerca della verità delle cose, dimenticano che alla consulenza esoterica personaggi di spicco della politica hanno attinto per prendere provvedimenti importanti a vantaggio della loro carriera e del futuro del loro paese. La diffidenza che anima chi contrasta queste pratiche confligge in conclusione con il largo consenso da esse suscitato in qualsiasi epoca.

Sulla rete proliferano aziende che forniscono servizi esoterici

Divenuto la piattaforma pubblicitaria più appetibile per le imprese, il web accoglie ormai da anni società che offrono consulti di cartomanzia al telefono. L'attività esoterica che da due decenni si è trasformata in un'operazione imprenditoriale si impone sulla rete negli spazi promozionali presenti su vetrine di annunci, su ogni social ed applica per fini commerciali le più sofisticate tecniche di web marketing. I proprietari di una nota azienda del settore gestiscono il loro sito dedicato alla lettura dei tarocchi proprio con il piglio di chi amministra il suo business con l'obiettivo di maturare ogni anno strepitosi fatturati. I cartomanti che partecipano alla squadra organizzata da tali imprese rispondono al telefono in qualsiasi momento della giornata allo scopo di svelare segreti o risolvere dubbi che affliggono la mente dei loro clienti. Il che attesta l'imperitura attrazione sprigionata da questo antico mestiere che, sia pure mostrandosi oggi con una veste innovativa sotto il profilo della comunicazione, rimane ancorato alle tradizionali metodologie interpretative.

Altre News per: richiesteconsulticartomanziaprovengonosoprattuttodall’universofemminile