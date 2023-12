Violenta aggressione a Napoli: Fidanzati picchiati e rapinati, un braccio spezzato

Questa notte a Marianella, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, una coppia di fidanzati è stata vittima di un'aggressione brutale e di una rapina. I due conviventi, appena parcheggiata l'auto sotto casa in via vicinale Lardighello, sono stati avvicinati da individui con il volto coperto da cappucci.

Durante l'aggressione, i malviventi hanno brutalmente picchiato e rapinato la coppia, riuscendo a portare via 500 euro e i cellulari dei ragazzi. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale CTO, con l'uomo che ha riportato la frattura del braccio sinistro, giudicata guaribile in 30 giorni, e la donna con contusioni ed ecchimosi, giudicate guaribili in 7 giorni.

La testimonianza delle vittime è stata raccolta dai carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero intervenuti in ospedale. Le indagini sono già in corso per chiarire la dinamica esatta dell'aggressione e identificare i responsabili di questa brutale aggressione e rapina ai danni dei due conviventi. La comunità si stringe attorno alla coppia, condannando questi atti di violenza e chiedendo giustizia per quanto subito.

