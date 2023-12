ACEMAGIC Mini PC CK10 Recensione

Oggi vi parlo del Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7. Acemagic è un'azienda produttrice di computer portatili, mini PC e altri dispositivi elettronici di consumo. E' stata fondata nel 2013 a Hong Kong ed è diventata molto conosciutaper i suoi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. I prodotti Acemagic sono disponibili, e apprezzati, in tutto il mondo. L'azienda offre una vasta gamma di dispositivi sia per professionisti che per normali consumatori. Dopo avere provato il Mini PC CK10, ecco la recensione.



Desing e Confezione

Il design del Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 è elegante e compatto. Il case è realizzato con materiali misti di colore Gray e ha dimensioni di soli 12,2 x 12,2 x 3,5 cm. Il peso è di soli 0,5 kg, quindi è facile da trasportare. Presenti una LAN, WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2. Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 viene fornito in una confezione sobria e compatta. La confezione include il Mini PC, manuale utente, cavo HDMI, staffa Vesa e alimentatore.



Ilè dotato di una serie di porte e connettori che lo rendono versatile e facile da usare. Le porte includono:





Due porte HDMI per supportare fino a tre display 4K@60Hz

Una porta VGA per supportare un display VGA

Una porta LAN per una connessione cablata a Internet

Quattro porte USB 3.0 per collegare periferiche come mouse, tastiera, unità flash USB e dischi rigidi esterni

Una porta USB-C per una maggiore flessibilità di connettività

Un jack per cuffie/microfono per audio e video

mansione

Ilè mosso da un processore Intel Core i7-11390H, che offre prestazioni eccellenti per un'ampia gamma di attività. Il processore è abbinato a 16 GB di RAM edi spazio di archiviazione, che forniscono prestazioni fluide e reattive. Il Mini PC è molto reattivo e scattante anche se messo a dura prova in. Va più che bene per ognie anche con quelle più impegnative, come i montaggi video in, se la cava alla grande. Un Mini PC molto potente.

Prestazioni

L'è un SoCdi fascia alta. Dispone di quattro coree,grazie all', una cache Layer 3 da 12 MB. La velocità di clock dipende dal TDP e varia da 2,9 (28 W TDP) a(35 W). L'11390H è in grado di raggiungere una velocità di clock di oltre. Il SoC include anche l'ipotenziata con clock fino a. Inoltre, supporta i PCIe 4, l'accelerazione hardware4/USB 4 e. L'Intel Core i7-11390H è prodotto con il processo a 10 nm e in termini di prestazioni in multithread ha dimostrato una buona potenza.

Uso Quotidiano

Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 è un'ottima scelta per l'uso quotidiano. È potente e versatile, il che lo rende adatto a una varietà di attività, tra cui:





Lavoro: Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 è in grado di gestire le attività quotidiane di ufficio, come la navigazione web, l'elaborazione di testi, la creazione di presentazioni e l'utilizzo di software di produttività.

Intrattenimento: Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 può essere utilizzato per guardare film e video in streaming, giocare a giochi e ascoltare musica. È in grado di supportare fino a tre display 4K, quindi è un ottimo sistema home theater.



Giochi: Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 può essere utilizzato per giocare a giochi casuali. Non è adatto per giochi impegnativi, ma è un'ottima opzione per chi cerca un PC da gioco compatto e conveniente.

Ilè anche un'ottima scelta per chi viaggia spesso. È leggero e compatto, quindi è facile da trasportare, funziona con il suo alimentatore, ma può essere alimentato anche da una batteria esterna, il che lo rende adatto per l'utilizzo in movimento.

Conclusioni

Voto 8/10

Ilè un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente e versatile per l'uso quotidiano. Il suo, la sua potenza e le numerose porte lo rendono un'ottima scelta per una varietà di attività quotidiane come: ufficio, casa, film, video in streaming, giochi casuali, ecc. Il Mini PC ACEMAGIC CK10 Intel Core i7 è un ottimo dispositivo per tutti gli utenti.

Link al prodotto: https://www.acemagic.com/collections/minipcs/products/ck10





Pro



Design compatto e leggero

Prestazioni potenti

Produttività

Intrattenimento

Connettività

Grafica non molto potente

SSD solo da 512 GB

