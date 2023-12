Simona Ventura a Ballando con le Stelle: L'amore Tossico e il Ritorno alla Luce

Simona Ventura ha regalato una memorabile esibizione nella puntata di sabato 16 dicembre di Ballando con le Stelle, non solo per la sua abilità nel ballo, ma soprattutto per aver condiviso apertamente un capitolo oscuro della sua vita. La conduttrice ha raccontato di un "buco nero", un periodo di depressione e di un amore tossico che l'ha resa vulnerabile. Sebbene molti sui social abbiano ipotizzato che Simona Ventura si riferisse a Stefano Bettarini, la conduttrice ha parlato anche dell'incidente di suo figlio, facendo emergere il nome di Gerò Carraro, suo ex compagno.

Il racconto di Simona Ventura

Nel corso del suo racconto, Simona Ventura ha descritto il periodo dal 2011 al 2018 come un momento difficile, sottolineando come la violenza psicologica da parte di una persona che la sminuiva e annullava l'avesse portata in un buco nero. Il salvifico incidente di Nicolò, suo figlio, è stato ciò che l'ha tirata fuori da questa situazione.

Durante la sua esibizione, Simona ha spiegato che ci sono stati momenti in cui si è sentita isolata, allontanata persino dai suoi figli, vivendo la colpa. La violenza psicologica aveva sottratto le sue forze, e il suo ritorno alla luce è stato guidato dalla forza che ha tratto dall'incidente di Nicolò. La conduttrice ha poi sottolineato come l'amore totale e il sostegno di Samuel, il suo partner attuale, l'abbiano aiutata a risalire, affermando che talvolta è necessario toccare il fondo per risorgere.

