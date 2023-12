L’aggiornamento di AMD FSR 3 supporta la VRR e altri giochi

Il codice open source dell’attesissima tecnologiaAMD FidelityFX Super Resolution 3 è disponibile su GPUOpen come parte dell’AMD FidelityFX SDK per tutti gli sviluppatori, oltre che come plug-in per Unreal Engine 5. Adesso che il 2024 è alle porte, questo rilascio dovrebbe accelerare ulteriormente l’adozione di FSR 3 nei videogiochi.

La versione aggiornata è già presente inAvatar: Frontiers of Pandora™ e arriverà domani (JST) anche su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Quando FSR 3 con Frame Generation è abilitato inAvatar: Frontiers of Pandora™, i gamer godono di un’esperienza senza eguali con un frame rate incredibile impostando la qualità Ultra su tutto lo stack AMD Radeon serie RX 7000.

Inoltre, dopo il lancio di FSR 3, AMD ha ricevuto feedback che chiedevano un migliore supporto per il refresh rate variabile (VRR), anche su tutti i display con tecnologia AMD FreeSync™. Per questo motivo, la versione aggiornata di AMD FSR 3 è ottimizzata per il VRR al fine di offrire esperienze gaming di qualità ancora più elevata e fluide, con un frame pacing migliorato.AMD ha creato una guida che spiega come abilitare l’FSR 3 inAvatar: Frontiers of Pandora™ e fornisce alcuni consigli aggiuntivi per avere un’esperienza di gioco ottimale quando si utilizza in questo titolo.

Dall’uscita di FSR 3 nei primi due giochi a settembre, se ne sono aggiunti altri all’elenco, comeFarming Simulator 22, Starfield, Warhammer 40.000: Darktide eWarhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

