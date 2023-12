Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book 4

Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio dei nuovi notebook: Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro 360 e Book4 Pro. La serie Galaxy Book4 è dotata di nuovi processori, di display più vividi e interattivi, di un'interfaccia più semplice e di un efficace sistema di sicurezza, introducendo così una nuova era per i PC dotati di intelligenza artificiale che offrono produttività, flessibilità e connettività di altissimo livello. Queste nuove funzionalità non solo ottimizzano il dispositivo in sé, ma elevano anche l'intero ecosistema Samsung Galaxy, facendo evolvere la categoria PC e accelerando la visione di Samsung sull’innovazione AI, sia per il presente, sia per il futuro.

"Samsung si impegna a dare alle persone la possibilità di sperimentare nuove soluzioni che migliorino la loro vita quotidiana. Questo nuovo paradigma può essere raggiunto attraverso il nostro ampio ecosistema Galaxy e la collaborazione diretta con altri leader del settore" , ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile Experience Business di Samsung Electronics . “La serie Galaxy Book4 svolge un ruolo chiave nel garantire la migliore connettività del nostro ecosistema, che amplierà il modo in cui le persone interagiscono con i loro PC, telefoni, tablet e altri dispositivi per esperienze intelligenti e connesse”.

Produttività Intelligente potenziata da Secure Performance

La serie Galaxy Book4 è dotata di processori intelligenti per prestazioni potenti che massimizzano la produttività. Il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 9 combina in una sola componente un'unità di elaborazione centrale (CPU) più veloce, un'unità di elaborazione grafica (GPU) più performante e una nuova unità di elaborazione neurale (NPU). Insieme al programma di accelerazione AI PC di Intel, il primo del settore, che include più di 100 fornitori indipendenti di software (ISV), il processore consente nuove ed entusiasmanti funzionalità AI e contribuisce ad aumentare la produttività della serie Galaxy Book4. Inoltre, la GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 [iii] porta la user experience a un livello superiore. La creatività è potenziata da strumenti per la creazione veloce di contenuti basati sull'intelligenza artificiale e supportati dalla tecnologia NVIDIA Studio - per esempio, è possibile creare immagini straordinarie con un semplice testo in pochi secondi grazie alla RTX-optimized Stable Diffusion. Gli utenti di Galaxy Book4 Ultra possono anche immergersi completamente nei videogiochi grazie alla tecnologia NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) che crea immagini di qualità superiore per più di 500 popolari giochi ray-traced e applicazioni.

La produttività è pienamente supportata da prestazioni hardware superiori, in modo che il dispositivo possa funzionare al massimo delle sue capacità. Galaxy Book4 Ultra riduce il calore e il rumore della ventola grazie a un nuovo sistema di raffreddamento ottimizzato , che comprende una camera di vapore più ampia dell'11% e una doppia ventola con un design a spaziatura irregolare delle pale. Grazie alla maggiore efficienza energetica, è possibile utilizzare il dispositivo per un tempo prolungato con una singola carica. Gli utenti di Galaxy Book4 Ultra possono inoltre ricaricare rapidamente la batteria di un ulteriore 55% in soli 30 minuti utilizzando un adattatore da 140W 1,4 volte più performante del suo predecessore. La privacy e la sicurezza dei dati sono diventate sempre più essenziali man mano che i dispositivi sono diventati più intelligenti e connessi. Per questo motivo, Samsung si basa sull’esperienza di sicurezza che ha consolidato attraverso diversi dispositivi Samsung Galaxy con Samsung Knox, migliorando per la prima volta le misure di sicurezza a livello di chipset per la serie Galaxy Book. Tutti e tre i modelli sono dotati di un nuovo chip di sicurezza Samsung Knox che protegge separatamente i dati critici del sistema, sommandosi alle funzionalità di sicurezza multilivello operate da Intel e Microsoft.

Display straordinario e connettività di altissimo livello per massimizzare la produttività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

I display della serie Galaxy Book4 offrono una visione sempre nitida, per essere produttivi anche in movimento. La serie vanta un'incredibile esperienza visiva grazie alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X che offre un contrasto chiaro e colori vividi, sia all'interno che all'esterno. La tecnologia Vision Booster utilizza un algoritmo intelligente per migliorare automaticamente la visibilità in ambienti esterni e la riproduzione dei colori in condizioni di luminosità, mentre la tecnologia antiriflesso riduce i riflessi indesiderati. Con l'aggiunta della funzionalità touchscreen a tutti e tre i modelli, la serie Galaxy Book4 non solo offre un'esperienza visiva chiara, ma è anche completamente interattiva - offrendo un'interfaccia utente ottimizzata basata sul touch, proprio come l'esperienza sul vostro smartphone o tablet.

Se una buona grafica è fondamentale, un audio avanzato è altrettanto importante per una completa esperienza di utilizzo del PC. I quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos® offrono ottave alte e bassi ricchi per un suono chiaro e nitido. I doppi microfoni di qualità da studio con cancellazione del rumore AI bidirezionale catturano la voce in modo chiaro durante le videochiamate, anche in ambienti esterni rumorosi. Quando si abbinano le Galaxy Buds2 Pro, LE Audio uno standard audio Bluetooth avanzato - consente di ottenere suoni realistici con una latenza ridotta per rendere più coinvolgenti le esperienze di utilizzo, come ad esempio il gaming. La funzione Auto Switch consente di collegare senza problemi le Buds a più dispositivi, dallo smartphone, al tablet, all'orologio, al televisore e ora anche al PC, in modo da poter ascoltare comodamente, senza la necessità di interventi manuali. Un grande touchpad e un'ampia gamma di porte , tra cui una nuova porta HDMI 2.1, sono stati progettati per migliorare la fruibilità della serie Galaxy Book4. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un design sottile e leggero che consente di sfruttare al meglio le possibilità di utilizzo in movimento.

Insieme agli smartphone e ai tablet Galaxy, gli utenti della serie Galaxy Book4 possono beneficiare di una produttività e di una creatività ancora più elevate. Pensato per permettere a tutti di essere creativi, Samsung Studio , un nuovo strumento per la creazione di video disponibile su tutti i dispositivi Samsung Galaxy, consente di continuare a modificare in modo più dettagliato i video realizzati con il telefono o il tablet sul PC. Photo Remaster , ora disponibile su Samsung Gallery per PC, permette di editare rapidamente le foto e di cancellare automaticamente ombre e riflessi indesiderati con un'ottimizzazione basata su AI per un'immagine perfetta. Second Screen consente infine di utilizzare il tablet come monitor per il Book4 e di aumentare la produttività grazie a una serie di modalità come Duplicazione, Estensione e da oggi anche Rotazione.

Disponibilità

La serie Galaxy Book4 sarà progressivamente disponibile in mercati selezionati, a partire dalla Corea nel gennaio 2024. Galaxy Book4 Ultra sarà disponibile nella versione da 16 pollici in Moonstone Gray, Galaxy Book4 Pro sarà disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici nei colori Moonstone Gray e Platinum Silver, e Galaxy Book4 Pro 360 sarà disponibile nella versione da 16 pollici, sempre in Moonstone Gray e Platinum Silver. La serie è disponibile in una rifinitura raffinata e minimal, con una maggiore varietà di materiali riciclati 1 , tra cui plastica, vetro e alluminio.

Per ulteriori informazioni sulla serie Galaxy Book4, visitare: www.samsung.com/galaxy-book .

Altre News per: samsungpresentanuovaseriegalaxybook