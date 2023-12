TWITCH - arriva il Round Bonus di fine anno

Ehi. Hai mai sentito parlare di SUBtember? Quella cosa amata da tutti, che facciamo una volta all’anno? Quest’anno abbiamo avuto un’idea… Perché non preparare una dose extra di ciò che conosci e apprezzi, con qualche bonus aggiuntivo? Così, abbiamo deciso di organizzare il primo Round bonus.



Prima di tutto, abbiamo iniziato con ciò che rende grande SUBtember. Puoi approfittare dei seguenti sconti:





Dal 13 dicembre al 2 gennaio: 25% di sconto su tutti gli abbonamenti periodici*.

Dal 27 dicembre al 2 gennaio: 25% di sconto su tutti i singoli mesi regalati**.

Dal 13 al 20 dicembre, goditi il nuovo bonus di bit. Twitch aggiungerà il 10% al tifo fatto con almeno 300 bit, con la possibilità, di tanto in tanto, di speciali bonus a sorpresa più cospicui!

Per la durata dell’evento, i canali che faranno partire un Hype Train usufruiranno di un nuovo Hype Train a tema, completo di nuove emoticon di livello 1-5.

Per la durata dell’evento, tutti i canali usufruiranno anche di nuovo tifo in primo piano a tema. Un modo speciale per distinguersi sui tuoi canali preferiti. Basta selezionare la casella “Metti in primo piano il tuo tifo” quando fai il tifo in qualsiasi canale.

Poi, abbiamo aggiunto nuovi bonus, tra cui il primo bonus di bit:Tutti i feedback via UserVoice sono i benvenuti, per valutare come rendere ancora più speciali i prossimi Round bonus di fine anno.Mentre ti godi il Round bonus di fine anno, non dimenticare le altre celebrazioni di fine anno. Abbiamo il Winter Drops Fest, i nuovissimi 10 giorni di festeggiamenti, con tantissimi Drop da parte dei tuoi sviluppatori preferiti! Si svolge questo mese, dai un’occhiata al nostro blog per saperne di più.Poi, Twitch e Rockstar hanno unito le forze per l’evento Settimana GTA RP. La più grande collaborazione di sempre per regalare abbonamenti! Rockstar lancerà la Settimana RP regalando più di 600.000 abbonamenti alla community del gioco di ruolo, in un festeggiamento globale che durerà dal 15 al 21 dicembre. Gli abbonamenti saranno distribuiti ai fan di RP di tutto il mondo in forma di token abbonato, con cui si potrà riscattare un mese di abbonamento di livello 1, o un abbonamento regalo, su un canale a scelta. I destinatari riceveranno da Twitch un’email, una notifica push e una notifica sul sito con ulteriori informazioni.Domande frequenti sul Round bonus di fine annoChe vantaggi ci sono per gli streamer?Assicurati di pubblicare su il tuo programma di streaming in modo che i tuoi follower sappiano quando sarai live. E non dimenticare di impostare gli Avvisi per i momenti importanti come i nuovi iscritti, il massimo storico di Hype Train, gli Obiettivi abbonato iniziati e raggiunti e i nuovi abbonamenti regalati. Puoi anche creare dei nuovi Obiettivi streamer per misurare i tuoi traguardi.Gli acquisti contano ai fini del partner Plus?Sì! Gli abbonamenti periodici acquistati saranno validi ai fini della qualificazione al programma per partner Plus. A differenza degli abbonamenti regalo.Il bonus di bit costa di più per gli spettatori?No, Twitch aggiungerà dei bit extra per coprire gli streamer di affetto.Dove sono disponibili gli sconti e il bonus di bit?Gli sconti sono disponibili sul Web, mentre il bonus di bit è disponibile sia sul Web che sui dispositivi mobili.TwitchGli sconti relativi agli abbonamenti al canale si applicano solo al primo periodo dei nuovi abbonamenti periodici a pagamento, agli abbonamenti Prime o regalo convertiti in abbonamenti a pagamento, agli abbonamenti mensili convertiti in abbonamenti di più mesi o agli abbonamenti periodici di livello 1 convertiti in abbonamenti di livello 2 o 3. Non saranno applicabili agli abbonamenti periodici già esistenti, agli abbonamenti annullati durante il periodo di promozione e poi riacquistati, agli abbonamenti Prime o agli abbonamenti regalo non convertiti in abbonamenti a pagamento oppure ai nuovi abbonamenti Turbo. L’offerta non è disponibile sulle app mobile Twitch. Inoltre, non è cumulabile con altre offerte o sconti. L’offerta sarà disponibile a partire dalle ore 10 PT (ora del pacifico) del 13 dicembre 2023 fino alle ore 10 PT del 2 gennaio 2024.Per gli abbonamenti regalo, l’offerta è valida solo per gli abbonamenti da un mese. L’offerta non è disponibile sulle app mobile Twitch. L’offerta sarà disponibile a partire dalle ore 10 PT (ora del pacifico) del 27 dicembre 2023 fino alle ore 10 PT del 2 gennaio 2024.I bonus di bit si applicano solo a un tifo di almeno 300 bit o corrispondente al minimo previsto dal canale in questione, purché sia superiore a 300 bit. Sarà possibile utilizzare i bit unicamente su canali monetizzati e solo se concesso dal proprietario del canale. L’offerta sarà disponibile a partire dalle ore 10 PT (ora del pacifico) del 13 dicembre 2023 fino alle ore 10 PT del 20 dicembre 2023.

Altre News per: twitcharrivaroundbonusfineanno