Arriva in Italia Redmi 13C

Smartphone all’insegna dell’intrattenimento e della creatività

a prezzi imbattibili



Potenziato dal processore MediaTek Helio G85 e dotato di display LCD da 6,74’’,

sarà disponibile dal 18 dicembre su mi.com



Xiaomi annuncia l’arrivo nelle prossime settimane sul mercato italiano di Redmi 13C, il device in grado di offrire eccezionali esperienze fotografiche e di intrattenimento, pensato per soddisfare le esigenze creative della generazione Z.



Lo smartphone è dotato di un profilo eccezionalmente sottile di 8,09mm1, con un design piatto e alla moda, e con un look elegante che si riflette in colorazioni ispirate alla natura: Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Redmi 13C è inoltre dotato di uno straordinario display da 6,74” con un refresh rate da 90Hz2 per un'esperienza visiva fluida, accattivante e confortevole. Non manca il comfort visivo con un display LCD, dotato di DC viewing e di certificazione TÜV per la tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, che riduce al minimo l'affaticamento degli occhi.

Redmi 13C potenzia l’esperienza fotografica per soddisfare tutte le esigenze per la creazione di contenuti social grazie ai miglioramenti lato hardware e software. È dotato di una tripla fotocamera da 50MP e di una fotocamera frontale da 8MP, che non solo garantisce ritratti e autoscatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione, ma offre inoltre un notevole miglioramento del 34,9% nella velocità di scatto in modalità notturna, sia per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione che per la registrazione di video3. Inoltre, offre 10 filtri filmCamera e opzioni di film frame, fornendo agli utenti ampie possibilità creative.

Dotato di un potente processore octa-core MediaTek Helio e ottimizzato con sistema operativo MIUI 14, Redmi 13C offre prestazioni fluide perfette per il gioco e la visione di video, supportando al contempo fino a 1TB di storage espandibile. Una nuova e innovativa soluzione di memoria offre fino a 8GB di RAM aggiuntivi agli 8GB di estensione di base, per un totale di 16GB4. L'enorme batteria da 5000mAh (typ) assicura infine un utilizzo duraturo ad alte prestazioni e dispone di una porta USB Type-C aggiornata che supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) da 18W per restare sempre in movimento5.

Redmi 13C sarà disponibile su mi.com a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre, nelle colorazioni Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green e in due varianti di memoria:



? 6GB+128GB, a partire da 159,90€

? 8GB+256GB, a partire da 179,90€



1. Dati testati nei laboratori Xiaomi.

2. Il refresh rate può essere regolato fino a 90Hz per le applicazioni supportate.

3. Dati testati nei laboratori Xiaomi.



4. L'estensione della memoria è disponibile solo se lo spazio di archiviazione sul dispositivo è sufficiente. L'estensione della capacità di memoria RAM varia a seconda dei modelli.

5. Redmi 13C offre due varianti in diverse regioni (una con adattatore di alimentazione e una senza). Gli adattatori di alimentazione che supportano la ricarica a 18W sono venduti separatamente.



Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell'aprile 2010 e si è quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong il 9 luglio 2018 (1810.HK). Xiaomi è un'azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente che ha come fulcro gli smartphone e l'hardware intelligente collegati da una piattaforma IoT.

Abbracciando la nostra visione di "stringere amicizia con gli utenti e diventare l'azienda più cool nel loro cuore", Xiaomi persegue costantemente innovazione, esperienza utente di alta qualità ed efficienza operativa. L'azienda costruisce senza sosta prodotti straordinari a prezzi onesti per consentire a tutti nel mondo di godere di una vita migliore grazie alla tecnologia innovativa.

Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone.

A settembre 2023, la MAU di MIUI ha raggiunto circa 623 milioni a livello globale. L'azienda ha anche creato la piattaforma AIoT (AI+IoT) leader a livello mondiale, raggiungendo 699 milioni di dispositivi intelligenti connessi alla sua piattaforma (esclusi smartphone, laptop e tablet) al 30 settembre 2023. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 100 Paesi e regioni del mondo. Nell'agosto 2023, Xiaomi è stata inclusa nella lista Fortune Global 500 per il quinto anno consecutivo, posizionandosi al 360° posto.





