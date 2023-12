Greta Gerwig | la regista di Barbie presidente di giuria al Festival di Cannes 2024

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Saràladidel prossimodi, in programma dal 14 al 25 maggio. Il suo ultimo film da, ha incassato 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha appena ottenuto nove nomination ai Golden Globe.è ladel momento a Hollywood e nelpresiederà ladeldiha già partecipato alla kermesse transalpina in passato con il suo partner, ilNoah Baumbach, nel 2017, in occasione della presentazione del film The Meyerowitz Stories. Lanon ha mai ...