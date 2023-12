In arrivo 9 giochi con supporto al DLSS insieme al nuovo GeForce Game Ready Driver per ‘THE FINALS’

I festeggiamenti per RTX 500 continuano anche questa settimana con nove titoli che supportano il DLSS: THE FINALS, SCUM, e THRONE AND LIBERTY sono disponibili questa settimana con DLSS 3.



Fortnite Chapter 5, Sands of Aura, Silent Rain, Soulslinger: Envoy of Death, and The Devourer: Hunted Souls sono disponibili con il supporto del DLSS 2.



NVIDIA ha anche rilasciato il nuovo GeForce Game Ready driver per THE FINALS che fornisce il supporto per il ray-tracing, NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex già dal day one. Questo driver è ottimizzato anche per Fortnite Chapter 5 e Squad.





Restate aggiornati con i nuovi trailer per i prossimi giochi RTX: Black Myth: Wukong, Mecha BREAK, e The First Descendant. Infine, anche Bethesda si unisce ai festeggiamenti per l'RTX 500 con un entusiasmante omaggio.





Le novità DLSS di questa settimana includono:





Call of Duty: Warzone Stagione 1 – disponibile oggi con NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA, e NVIDIA Reflex. Spingi al limite le prestazioni con DLSS 3, che permette a molti giocatori GeForce RTX serie 40 di superare i 120 FPS con le impostazioni massime attivate in 4K. In Call of Duty: Warzone, NVIDIA Reflex riesce a ridurre la latenza fino al 28%

The Devourer: Hunted Souls – disponibile ora in early access con DLSS 2.

THE FINALS – disponibile ora con ray tracing, NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex, che riduce la latenza fino al 57%.

Fortnite Chapter 5 - Fortnite dà il via al Capitolo 5 e aggiunge nuove esperienze per LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival. Fortnite è ora disponibile con DLSS 2 e Reflex.

Sands of Aura – disponibile ora con DLSS 2.

SCUM – si aggiorna dal DLSS 2 al DLSS 3 il 14 di dicembre.

Soulslinger: Envoy of Death – in arrivo il 14 di dicembre con DLSS 2 e DLAA

Silent Rain - disponibile ora in early access con DLSS 2.

THRONE AND LIBERTY – disponibile ora con DLSS 3 e Reflex. Nel corso dei nostri test, abbiamo riscontrato che i giocatori di GeForce RTX serie 40 possono moltiplicare le prestazioni in media di 2,6 volte in 4K con DLSS 3, utilizzando le impostazioni massime, e in media di 1,9 volte a 2560x1440 e 1920x1080.

Avatar: Frontiers of Pandora

The Day Before

THE FINALS

THRONE AND LIBERTY

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

L’RTX 500 continua con un emozionante Giveaway da BethesdaI festeggiamenti per l’RTX 500 sono in pieno svolgimento: NVIDIA e i partner hanno messo a disposizione dei giocatori 500 titoli e applicazioni che utilizzano le tecnologie NVIDIA RTX. I giocatori di GeForce RTX conoscono molto bene Bethesda, che ha rilasciato molti giochi RTX, tra cui: Deathloop, DOOM Eternal, Ghostwire: Tokyo, Redfall, The Elder Scrolls Online, e Wolfenstein: Youngblood.Per celebrare questa partnership, questa settimana regaleremo qualcosa di molto speciale, quindi seguite i canali social ufficiali di GeForce per ulteriori dettagli.Scopri l’RTX in azione su Black Myth: Wukong e molto altro ancora!Tra i nuovi trailer RTX ON, spicca l'attesissimo Black Myth: Wukong, il cui lancio è previsto il 20 agosto 2024. Il gameplay registrato su un PC equipaggiato con GeForce RTX 40 Series utilizza il DLSS 3 di NVIDIA per moltiplicare le prestazioni della sua grafica, potenziata da Lumen, Nanite ed effetti ray-tracing.Anche Mecha BREAK e The First Descendant hanno rilasciato trailer di gioco RTX.Più chicche e aggiornamenti Game Ready:Il nuovo Game Ready Driver aggiunge impostazioni ottimali con un solo clic tramite GeForce Experience per 6 nuovi giochi, tra cui:Informazioni sui Game Ready driverI driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build, di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

