Casalecchio di Reno: Denunciato 22enne Moldavo per Minacce e Violenza

A Casalecchio di Reno, nel Bolognese, un giovane di 22 anni, originario della Moldavia, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di minacce e lesioni personali aggravate nei confronti della sua compagna. La vicenda, scaturita da un litigio per motivi futili, ha coinvolto minacce di morte, violenza fisica e l'inquietante minaccia di fare del male anche al gatto della vittima.

La situazione ha avuto luogo nella notte del 10 dicembre, quando, a bordo di un autobus proveniente da Bologna, la giovane moldava di 20 anni ha chiesto al suo compagno di abbassare il volume del telefonino per non disturbare gli altri passeggeri. La richiesta ha scatenato una violenta reazione da parte del ragazzo, che ha aggredito la compagna, minacciandola con un coltello da cucina e mettendo in pericolo anche il loro gatto.

La vicenda è stata portata all'attenzione dei carabinieri grazie all'intervento di una vicina che ha assistito alle fasi iniziali dell'aggressione e ha prontamente contattato il 112. Gli stessi carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno ricostruito gli avvenimenti.

Secondo il racconto della vittima, la discussione è proseguita quando sono scesi dall'autobus. In risposta alla richiesta di abbassare il volume, il ragazzo ha reagito aggressivamente. La giovane ha deciso di scendere prima e di tornare a casa a piedi. Il fidanzato, non accettando la decisione, l'ha minacciata via messaggio, dichiarando di ucciderla se non fosse tornata a casa.

La ragazza ha preferito non rientrare nella sua abitazione e si è diretta a casa di un'amica. Tuttavia, il 22enne l'ha raggiunta minacciando di uccidere il gatto e successivamente la stessa ragazza se non fosse rientrata a casa. La vicina è intervenuta durante l'aggressione, chiamando i carabinieri.

L'arrivo delle forze dell'ordine ha interrotto il pestaggio, e la giovane è riuscita a fuggire all'interno del palazzo. Il fidanzato l'ha inseguita minacciandola con un coltello da cucina per costringerla a rientrare in casa. I carabinieri hanno prontamente sequestrato il coltello e denunciato il giovane. Al termine dell'intervento, la giovane di 20 anni ha scelto di lasciare l'abitazione, trasferendosi altrove.

