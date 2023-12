Chiara Ferragni, Fedez, e Vittoria nel Mondo di Frozen

Mentre Chiara Ferragni sta godendo del suo soggiorno in India, Fedez si trova nella loro nuova casa a Milano insieme ai bambini, impegnati in giochi di ruolo e performance divertenti. La famiglia Ferragnez si cimenta nell'interpretare i personaggi di Frozen, ma un piccolo imprevisto si verifica durante l'esibizione di Vittoria, la più giovane della famiglia.

Vittoria decide di interpretare la principessa Elsa insieme al papà, Fedez, sulle note di "Let It Go". Tuttavia, durante la performance, la piccola mette in atto una scenata da drama queen, interrompendo improvvisamente la sua esibizione. Sorge la domanda se volesse essere l'unico centro dell'attenzione, ma con un papà frontman come Fedez, forse era inevitabile!

Fedez, lontano dal mettere la piccola Vitto in un angolo, decide di accettare il ruolo di spettatore e giudice, concedendo alla figlia il palcoscenico. A casa Ferragnez, la creatività e il divertimento sono sempre in primo piano, dimostrando che non c'è mai un momento noioso nella loro vita familiare.

