annunciato exoborne

Le forze della natura si scontrano con il caos elementale in un mondo in cui cambiano costantemente le condizioni.

Gli Exo-Rig sbloccano potenti abilità che non solo migliorano il movimento verticale, ma anche i poteri grezzi della natura a vantaggio del giocatore, se scelti con saggezza.

La verticalità è fondamentale in un mondo capovolto, che consente nuove esperienze di esplorazione e combattimento

Il crafting e la personalizzazione consentono ai giocatori di sopravvivere a modo loro, sbloccando nuovi equipaggiamenti e attrezzature man mano che avanzano nel mondo di Exoborne.

Gli eventi e le missioni pubbliche aumentano la posta in gioco e le opportunità, consentendo ai giocatori di scegliere la propria sfida.

Il gameplay di estrazione intensifica il brivido e raggiunge l'apice alla fine della sessione di gioco: rischiare tutto o aspettare un'occasione migliore: la scelta sta a voi.

Un'avvincente storia in evoluzione crea le premesse per futuri aggiornamenti dei contenuti e porta con se misteri da scoprire

Gioco Premium con regolari aggiornamenti

Il publisher Level Infinite e lo sviluppatore Sharkmob hanno svelato il nuovo gioco originale su cui stanno lavorando, Exoborne, durante i The Game Awards. In fase di sviluppo per PC e console, questo sparatutto tattico a estrazione e open world metterà il giocatore al centro di un mondo dilaniato da forze naturali apocalittiche."Exoborne non è solo un gioco per noi, è molto di più!", afferma Petter Mannerfelt, direttore creativo di Sharkmob. "È un gioco cui lavoriamo da molto tempo. Siamo entusiasti di poterlo finalmente presentare al mondo e di sapere cosa ne pensa la gente sia dell'universo in cui è ambientato sia a proposito dell'emozionante parco giochi ricco di azione che abbiamo creato.""Fin dalla fondazione dello studio abbiamo avuto l'ambizione di creare i nostri concetti di gioco originali e ora siamo a un passo dal rilasciare il primo dei due attualmente in sviluppo", aggiunge Fredrik Rundqvist, CEO di Sharkmob.Un mondo distrutto da esplorare e nuove storie da svelareL'umanità sta affrontando un collasso globale senza precedenti dopo il fallimento della sua ultima speranza, Project Rebirth, che ha trasformato il nostro mondo in un luogo ostile. Esplorerete una parte degli Stati Uniti sudorientali, dilaniata da brutali forze della natura. Eventi pubblici, minacce in continua evoluzione da parte del mondo stesso e missioni rischiose permettono ai giocatori di scrivere la propria storia ogni volta che entrano nel mondo di Exoborne, come ad esempio un'epica sparatoria in un tornado.Exo-Rig e tecnologia avanzataI giocatori assumono il ruolo di Reborn, straordinari sopravvissuti dotati di un impianto che consente loro di utilizzare i potenti Exo-Rig. Equipaggiati con questa tecnologia eccezionale, prosperano in un mondo afflitto da fazioni in guerra, caos elementale e altri Reborn ostili. L'utilizzo delle abilità degli Exo-Rig permette ai giocatori di sopravvivere alle feroci forze della natura e di incanalare la loro forza nel combattimento e nel movimento.Quando si è ciò che si ha addosso, cosa si porta con sé?I grandi rischi possono dare grandi ricompense, e questo non è mai stato così vero come quando i giocatori entrano nel cuore di una tempesta per trovare la migliore tecnologia possibile - ma saranno in grado di riportarla a casa? La creazione di nuovi oggetti e attrezzature con i resti della tecnologia trovata nel mondo permetterà ai giocatori di affrontare sfide impreviste. Nel frattempo, la posta in gioco si alza costantemente e la paura di perdere tutto è sempre presente. Exoborne offre diversi livelli di difficoltà e la promessa di contenuti finali impegnativi e gratificanti.About Exoborne:Equipaggiatevi, ed entrate in Exoborne, uno sparatutto tattico Open World ambientato in un'America apocalittica trasformata da forze naturali estreme. Eventi pubblici, minacce in continua evoluzione da parte del mondo stesso e missioni rischiose permettono ai giocatori di scrivere la propria storia ogni volta che entrano nel mondo di Exoborne, come ad esempio un'epica sparatoria in un tornado.Principali caratteristiche:

