PUBG: BATTLEGROUNDS pubblica la nuova mappa

Oggi inizia una nuova fase per PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON con l’aggiornamento 27.1, che consente ai giocatori di tuffarsi in RONDO, la decima mappa del gioco. RONDO verrà lanciato oggi per i giocatori su PC e il 14 dicembre per i giocatori su console.



VI PRESENTIAMO RONDO – LA MAPPA DI PUBG: BATTLEGROUNDS CON LA ZONA DI COMBATTIMENTO PIÙ GRANDE DI SEMPRERONDO, conosciuta anche come Ground of Honor, è la nuovissima mappa 8x8 che vanta l'area giocabile più grande di qualsiasi altra mappa rilasciata finora. Questa vasta mappa è divisa in due regioni distinte, ognuna delle quali offre un'atmosfera unica che combina un gameplay familiare e approcci strategici innovativi. RONDO introduce una nuova narrativa e scelte ampliate all'interno degli elementi principali di PUBG: BATTLEGROUNDS – ATTERRA, SACCHEGGIA, SOPRAVVIVI. Con le sue nuove funzionalità e i nuovi contenuti, offre un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente ad ogni partita.RONDO si distingue in PUBG: BATTLEGROUNDS per la sua varietà di terreni, dai laghi sereni e i boschetti di bambù nel sud-ovest, alle distinte creste nel nord-est. Aree degne di nota come la bellezza verdeggiante del villaggio di Yu Lin, il paesaggio ricco di cascate di Tin Long Garden e l'architettura lungo il fiume di Mey Ran offrono varie opzioni strategiche. I grattacieli e le strade illuminate al neon di Jadena City promettono intense battaglie urbane, mentre la Fabbrica NEOX introduce scenari di combattimento unici. Aree aggiuntive come Rin Jiang, Jao Tin e lo Stadio presentano le proprie sfide. Le caratteristiche innovative della mappa includono bambù distruttibile, per un’ulteriore profondità tattica, e un aereo di partenza aggiuntivo per ulteriori opzioni di atterraggio. RONDO presenta anche il JS9, un mitra (SMG) da 9 mm ideale per il combattimento ravvicinato.

PUBG | GROUND OF HONOR: RONDO – UN NUOVO CORTOMETRAGGIO DI SAM HARGRAVEKRAFTON ha anche lanciato il film live-action ufficiale di RONDO, PUBG | GROUND OF HONOR: RONDO di Sam Hargrave, il regista di Extraction e Extraction 2, con Daniel Wu (L'uomo con i pugni di ferro, Tomb Raider, Reminiscence) e Lee Jung-Jae (Squid Game). Daniel Wu interpreta il ruolo di Alpha, che lotta per la sopravvivenza dell'intera squadra, mentre Lee Jung-Jae interpreta Beta, in cerca di vendetta per la morte di suo fratello per mano della squadra Alpha. Questo cortometraggio descrive vividamente l'essenza della nuova mappa attraverso un intenso scontro tra due formidabili avversari.RICOMPENSE GIOCATOREPer commemorare l'uscita di RONDO, è ora in arrivo il nuovo Survivor Pass: RONDO. Con questo aggiornamento, il sistema di ricompensa è stato rinnovato, introducendo vari nuovi premi tra cui G-COIN, progetti, forzieri del sopravvissuto e gettoni artigiano alle ricompense del Survivor Pass. Nuovi oggetti in collaborazione con l'attore Daniel Wu e Lee Jung-Jae, nei panni di Alpha e Beta in RONDO, saranno disponibili per i giocatori PC fino al 6 marzo 2024 e per i giocatori console fino al 14 marzo 2024.

