LA VITTORIA È SERVITA, CON LA COLLEZIONE DI PERIFERICHE RAZER A TEMA PUBG: BATTLEGROUNDS

A TEMA PUBG: BATTLEGROUNDS

Ogni device della collezione è accompagnato da esclusivi oggetti in-game



Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, in collaborazione con KRAFTON, Inc., holding di studi di sviluppo di videogiochi indipendenti nonché editore del popolare PUBG: BATTLEGROUNDS, annuncia un’attesissima collezione a tema PUBG: BATTLEGROUNDS.

“Razer è entusiasta di collaborare con KRAFTON a questa entusiasmante collezione”, dichiara Addie Tan, Associate Director of Business Development di Razer. “Frutto della combinazione tra la nostra esperienza nelle periferiche gaming e il loro approccio innovativo al gioco immersivo, farà appassionare i gamer di tutto il mondo”.

, la tastiera ottica gaming

Razer Huntsman V2

e le cuffie wireless multipiattaforma

Razer Barracuda X

.

Pensato per elevare l'esperienza di gioco di PUBG: BATTLEGROUNDS, ogni pezzo meticolosamente realizzato di questa collaborazione mostra la fusione tra la creatività di KRAFTON e la qualità impareggiabile di Razer. La nuova collezione si compone di periferiche amate dai fan e comprende il mouse wireless per esport Razer Viper V2 Pro, la tastiera ottica gaming Razer Huntsman V2 e le cuffie wireless multipiattaforma Razer Barracuda X. Tutti e tre i dispositivi hanno ricevuto un restyling unico per PUBG: BATTLEGROUNDS, con i colori e gli elementi iconici del gioco. La collezione comprende:

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Diventa un vero predatore con la temibile velocità e precisione del Razer Viper V2 Pro. Il mouse è abbinato a un esclusivo cappello Razer in-game che farà girare la testa nei campi di battaglia.

Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Dotata dei Razer Optical Switch per un'attivazione fulminea, Razer Huntsman V2 è in grado di ribaltare le sorti di qualsiasi battaglia. La tastiera include un'esclusiva giacca Razer in-game che dona ai giocatori uno stile sorprendente in verde acido, consentendo loro di rubare la scena.

Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Sopravvivere nella Zona Blu non è mai stato così facile con le cuffie wireless Razer Barracuda X, versatili e leggere, che consentono di essere sempre all'avanguardia. Includono gli esclusivi pantaloni e le scarpe in-game Razer che permettono di migliorare il proprio gioco distinguendosi sul campo di battaglia.

Come bonus, ogni prodotto della collezione viene fornito in bundle con contenuti di gioco esclusivi pensati per gli appassionati di PUBG: BATTLEGROUNDS. Tramite un codice presente nella confezione, è possibile riscattare esclusivi oggetti in-game che consentiranno ai giocatori di indossare un guardaroba completo a tema Razer che comprende cappello, giacca, pantaloni e scarpe.

La collezione di periferiche a tema PUBG: BATTLEGROUNDS testimonia l’impegno di entrambi i brand nel fornire ai giocatori prodotti di alta qualità e visivamente accattivanti che migliorano l’esperienza di gioco e offrono un tocco di avventura ai loro set-up.

Per maggiori informazioni su PUBG: BATTLEGROUNDS, visitare il sito ufficiale.

Per maggiori informazioni sulla collezione Razer x PUBG: BATTLEGROUNDS, visitare Razer.com.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: €219.99
Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: €289.99
Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: €169.99

Disponibili su Razer.com, RazerStore, PUBG: BATTLEGROUNDS store, e rivenditori autorizzati.

