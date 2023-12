Il chirurgo Doctor Aesthetic Franco parla dei vantaggi e svantaggi del suo lavoro

Il chirurgo dei vip Antonio Franco ha rilasciato una lunga intervista ad AoB Magazine in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi progetti professionali futuri, degli interventi più richiesti dai vip e dalla gente comune nella stagione invernale e anche dei vantaggi e svantaggi del suo lavoro. Doctor Aesthetic Franco è uno dei chirurghi più apprezzati e seguiti d'Italia. Svolge tantissimi interventi in materia di Liposcultura HDF con macchinari di ultima tecnologia e migliori al mondo con i quali non solo si elimina l’eccesso di grasso, ma si modella e definisce il corpo evidenziando la muscolatura sottostante. Ha fondato la Scuola Internazionale di Liposcultura Franco (SILF) con lo scopo principale di preparare, formare e specializzare la nuova generazione di chirurghi specializzati in Liposcultura HDF.

"I vantaggi del mio lavoro sono quelli di svolgere un’attività professionale che amo - ha dichiarato dr. Aesthetic Franco ad AoB Magazine -, di regalare un nuovo aspetto alle persone e soprattutto garantire una vita migliore dal punto di vista mentale. Tutto ciò è possibile solamente grazie alla passione che dedico ogni giorno. Gli altri vantaggi sono che decido io per me stesso e non dipendo da una struttura o altro. Invece gli svantaggi, proprio perché sono un imprenditore, sono legati a una marea di rischi. Il primo svantaggio purtroppo è la gelosia di molte persone che non comprendono che ciò che ho è legato ai sacrifici e al tanto lavoro (24 ore al giorno)".

Qual è il suo approccio con i clienti che si affacciano per la prima volta al mondo della chirurgia estetica? Il chirurgo Antonio Franco ha spiegato: "Non consiglio all’inizio, ma ascolto attentamente il paziente e capisco quali sono le richieste dal punto di vista emotivo e poi esprimo la mia opinione professionale".

Per poi sottolineare: "Ho notato che è fondamentale il primo contatto con i miei pazienti, perché il 99% viene per me, per come sono io sia come professionista e personalità sui social sia come sono di persona. Dopo gli interventi occorre preservare una costanza di rapporto grazie a uno staff che segue i pazienti h24".

