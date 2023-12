Mentre l'anno volge al termine,Call of Duty®: Mobile porterà il suo leggendario calore nell'ultima stagione del 2023, Siren Song. La nuova season, che inizierà il 7 dicembre all’una di notte, vi farà entrare nell'atmosfera natalizia con una serie di operatori, armi e contenuti vivaci, tra cui il debutto del terzo operatore mitico del gioco, Siren - Siren Song, una nuova mappa Miami Blitz e alcune chicche molto speciali a tema natalizio, oltre al ritorno dei 12 giorni di offerte e alla finale delCall of Duty®: Mobile World Championship 2023.

Call of Duty: Mobile - Stagione 11: Siren Song offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Lerch - Chemical Santa, Alex - Sweater Weather e Soap - Buzzard King, oltre alla nuova arma Groza, Tactical Tripwire, progetti d’arma, biglietti da visita, emblemi, Call of Duty® Points e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Di seguito trovate tutti i dettagli diCall of Duty: Mobile - Season 11: Siren Song in arrivo su Android e iOS:

Nuovo Operatore Mitico: Siren - Siren Song - Dopo essere stato intrappolato in un laboratorio e sottoposto a esperimenti, ecco il terzo Operatore Mitico di Call of Duty: Mobile, Siren - Siren Song. Siren Song è un Operatore potente e minaccioso, che offre ai giocatori nuove manovre e caratteristiche Mitiche di alto livello per contribuire a livellare nel campo di gioco.

Nuova arma: Groza - Apparsa per la prima volta inCall of Duty®: Back Ops Cold War, il Groza è un'arma completamente automatica con un'eccellente velocità di movimento e un danno potenziato, oltre a una rapida cadenza di fuoco e un buon raggio d'azione.

Nuova mappa: Miami Blitz - Non c'è niente di più magico delle vacanze a Miami. Ma non bisogna dimenticarsi che, nonostante il sole e gli addobbi, i suoi spazi ristretti garantiscono intensi scontri a fuoco negli edifici, per strada e nei vicoli.

12 giorni di Deals Sale - Il periodo più bello dell'anno torna questo dicembre, con i 12 Days of Deals, durante i quali i giocatori possono accaparrarsi una tonnellata di contenuti extra divertenti a prezzi scontati.