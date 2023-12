Cerimonie invernali: tre must per un look da invitata perfetto

Costruire un look da invitata perfetto per una cerimonia invernale può risultare più arduo di quanto non lo sia già in sé cercare abiti da cerimonia che siano allo stesso tempo adatti alle circostanze, comodi e capaci di valorizzare il proprio fisico e le proprie curve. Qualche ispirazione viene per fortuna dalle principali tendenze moda cerimonia del momento: scopriamole insieme.

Look perfetto per le cerimonie invernali: come costruirlo in tre mosse (più una)

I vestiti eleganti da cerimonia più di moda per l’inverno non rinunciano a plissé, frange, ruche. Più che il vezzo di un abito svolazzante, regalano a chi li indossa il comfort di un tessuto morbido che non fascia eccessivamente il corpo ma, al contrario, ne accarezza le curve per un effetto allo stesso tempo elegante e seducente. Un abito lungo in crêpe è un capo passe-par-tout per molte occasioni: un battesimo di giorno, un anniversario importante da festeggiare con una cena stellata. Una blusa o uno spolverino con le frange sono il capo spalla perfetto da indossare a un matrimonio in stile boho chic. Con una gonna midi plissettata si possono costruire look da damigella tanto quanto outfit che non sfigurano a festeggiamenti serali per una laurea, un compleanno.

Il lungo passato delle paillette tutto faceva presagire tranne che, in era post-covid, sarebbero diventate simbolo della volontà di tornare a splendere. Eppure non c’è brand di moda – femminile o maschile, di lusso o commerciale, di prêt-à-porter o di abiti da cerimonia – che non abbia oggi in catalogo almeno un capo tempestato da lustrini. I look da cerimonia invernali ben si prestano a essere costruiti su capi come questi che immediatamente richiamano all’atmosfera festosa del Natale: meglio assicurarsi, però, che giacche dal taglio maschile, kimono, top sottogiacca interamente ricoperti di brillantini siano abbinati a capi più neutri per un risultato davvero elegante e raffinato. I meno estrosi, chi ha paura di sbagliare o di rubare la scena ai festeggiati potrebbero optare solo per piccoli dettagli in strass o brillanti.

Tra le proposte dei brand di abiti da cerimonia non mancano, infatti, al moment quelle basate sui dettagli a contrasto. Un fantasia floreale può fare capolino da un completo elegante giacca pantalone monocolor o invadere uno spolverino in organza e georgette di seta da indossare su un tubino in tinta unica. Il tweed può essere rivisitato in chiave preziosa in una giacca dal taglio iper-femminile da abbinare a una gonna elegante in tonalità pastello. Le vere protagoniste del momento sono però le trasparenze: inserti in tessuti leggeri come raso, tulle, crêpe compaiono su maniche di giacche, coprispalle, bluse eleganti e creano un effetto “vedo non vedo” raffinato e sexy allo stesso tempo, ideale quando le circostanze impongono un outfit più elegante ma non si intende rinunciare per questo a sentirsi bene con le proprie forme.

Per un risultato davvero perfetto, comunque, il consiglio è di completare il proprio look da invitata con le scarpe eleganti più di tendenza del momento: dalle classiche décolleté alle pump passando per le mari jane in pelle lucida, le alternative non mancano.

