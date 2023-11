Addio a Emanuela Perinetti, Manager e Figlia del Noto Dirigente Calcistico Giorgio Perinetti

A soli 33 anni, il mondo dello sport piange la prematura scomparsa di Emanuela Perinetti, influencer marketing manager e primogenita di Giorgio Perinetti, celebre direttore sportivo dell'Avellino. La giovane donna, figura di riferimento nel settore, ha lottato contro una malattia che alla fine ha avuto il sopravvento.

Giorgio Perinetti, attualmente al timone dell'Avellino, aveva lasciato tutto per raggiungere la figlia ricoverata a Milano, manifestando un dolore profondo in seguito alla perdita della moglie Daniela nel 2015. Un dirigente calcistico di lunga esperienza, Giorgio Perinetti è noto per la sua competenza e pacatezza, ricevendo ora un sincero affetto in un momento così difficile.

Il mondo del calcio ha riversato messaggi di cordoglio, con il Palermo e il Napoli che hanno espresso il loro dolore attraverso tweet toccanti. Il Venezia FC, club che ha vissuto successi sotto la guida di Perinetti, si è unito al dolore, ricordando il contributo della manager alla promozione in Serie C e alla conquista della Serie B ed alla Coppa Italia di Lega Pro.

Anche il Brescia, dove Perinetti ha ricoperto il ruolo di dirigente l'anno precedente, ha condiviso il cordoglio sui social network. Il presidente Cellino e il club esprimono il loro affetto per la famiglia Perinetti in questo momento di tristezza.

Altre News per: addioemanuelaperinettimanagerfiglianotodirigente