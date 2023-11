Trust Riye e Ruya, nuove sedie da gioco dal comfort imbattibile

Le lunghe sessioni di gioco o di lavoro richiedono sedie all'altezza del livello. Con le nuove Riye e Ruya, Trust lancia una nuova generazione di sedie comode, eleganti e resistenti per supportare i giocatori in tutte le loro avventure.

Con un design completamente rinnovato, Riye e Ruya rappresentano un'elegante svolta per la linea di sedie da gioco Trust. Create appositamente per garantire comfort e resistenza, sono entrambe realizzate in tessuto traspirante per mantenere la freschezza dei giocatori anche nelle giornate più calde, insieme a pelle PU resistente e schiuma ad alta densità che regalano ai gamer un comfort imbattibile per tutto il tempo necessario.

Ogni sedia ha anche le sue caratteristiche speciali: dallo stile futuristico e accattivante, la Riye permette ai giocatori di esprimere appieno la propria personalità grazie al suo design elegante e raffinato. Regolabile in altezza, dispone anche di braccioli ribaltabili che offrono allo stesso tempo un supporto quando necessario e libertà di movimento quando non servono.

Il design pulito di

Ruya

è ideale invece per i giocatori alla ricerca di una

sedia cool

che si adatti perfettamente alla loro camera da letto o al loro spazio di gioco. Grazie all'altezza completamente regolabile, allo schienale, ai braccioli 3D e alla funzione di blocco dell'inclinazione, i gamer possono trovare la posizione perfetta per vincere; mentre i

cuscini lombari e per il collo rimovibili

offrono comfort perfetto dal mattino alla sera. Per i giocatori più attenti alla sostenibilità, Ruya ha anche una

struttura in legno certificata FSC®.

Sia la sedia Riye che quella Ruya sono disponibili nelle tonalità nero, blu, rosso e bianco, garantendo ai giocatori ampie possibilità di trovare la soluzione perfetta per il loro ambiente di gioco o di lavoro.

La sedia da gaming GXT 703 Riye è in vendita al prezzo di 149,99 euro, mentre GXT 714 Ruya è disponibile al prezzo di 249,99 euro.

