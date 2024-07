Trust: gli accessori tech da portare nei viaggi

I 5 tecno-accessori firmati Trust indispensabili per il campeggio

Voglia di un’estate più movimentata e all’insegna dell’avventura? Per tutti coloro che hanno deciso di trascorrere qualche settimana in campeggio o semplicemente di fare un tour on the road senza meta, Trust, ha selezionato cinque accessori del suo catalogo che non potranno mancare nelle valigie dei viaggiatori più wild e coraggiosi.

Caricatori alimentati da luce solare, altoparlanti wireless, zaini tecnici e molto altro ancora saranno gli alleati ideali per affrontare qualsiasi situazione e rimanere sempre connessi!