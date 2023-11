HOSPITAL IN USCITA L’11 GENNAIO

NACON e lo studio Brave Lamb sono lieti di annunciare la data di uscita di War Hospital. Sarà disponibile per gli appassionati di giochi gestionali dall'11 gennaio 2024 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.





Combinando aspetti di giochi di strategia in tempo reale e giochi di sopravvivenza, War Hospital è un gioco gestionale per giocatore singolo unico in cui i giocatori devono fare delle scelte per progredire.

Il gameplay si basa sulla gestione di un ospedale da campo mentre si supervisiona il trattamento e la riabilitazione dei soldati feriti durante la prima guerra mondiale. Mettendosi nei panni del maggiore Henry Wells, il giocatore assumerà la direzione di un ospedale da campo britannico in una città fittizia nel nord della Francia. Il rilascio di War Hospital è previsto per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC l'11 gennaio 2024.

Puoi trovare ulteriori informazioni scaricando la cartella stampa del War Hospital: https://nacon.fromsmash.com/War-Hospital-Press-Kit

Caratteristiche di f War Hospital:

• Scopri un gioco di guerra diverso, in cui l'obiettivo è combattere la morte

• Interpreti il maggiore Henry Wells, inviato durante la prima guerra mondiale in una città immaginaria nel nord della Francia, dove gestisci un ospedale da campo

• Prendi le migliori decisioni possibili nelle peggiori condizioni: affronta gli imprevisti, utilizzando al meglio tutte le risorse che puoi procurarti

Prenditi cura dei tuoi pazienti feriti, ma anche del personale ospedaliero che af

