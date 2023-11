La miniserie Apex Legends | Kill Code si conclude

Respawn Entertainment ha pubblicato l'emozionante conclusione della miniserie Apex Legends, "Kill Code", con il suo ultimo capitolo, Kill Code: Parte 4. La scorsa settimana, in Kill Code: Una vita per una vita, Loba ha affrontato il suo passato per distruggere la testa di Reventant e affrontare la mente di Duardo Silva.





Con il finale di Kill Code di oggi, la storia di Apex Legends ha raggiunto la sua ultima importante pietra miliare e lascia il futuro di alcune Leggende più incerto che mai. La storia di Apex Legends continua ad espandersi e ad evolversi in vari mezzi narrativi: filmati, dialoghi in gioco, fumetti e altro ancora.

I giocatori possono scoprire Apex Legends | Kill Code Part 4 qui: https://www.youtube.com/watch? v=lNsdcIz3PBg

Il pubblico può anche recuperare l'intera miniserie guardando la Parte 1, la Parte 2 e la Parte 3.

In Kill Code: Parte 4, le Leggende, ora unite nei loro obiettivi, affrontano Duardo per distruggere la testa di Revenant una volta per tutte.

Apex Legends: Scintilla è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

Altre News per: miniserieapexlegendskillcodeconclude