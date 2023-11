Geekom IT12 Mini PC Recensione

In un mercato dei computer compatti sempre più competitivo Geekom, grazie alla qualità dei suoi prodotti, è riuscita a ritagliarsi una nicchia davvero notevole con la sua gamma di mini PC. Oggi vi parlo del Mini PC IT12, un computer molto potente e versatile. Dopo averlo provato e testato per svariati giorni, ecco cosa ne penso nella recensione.



Design e Hardware

La confezione diè piuttosto bella ma semplice. Il design del Geekom Mini IT12 è elegante e minimalista. Misura 117 x 112 x 45,6 mm per un peso di. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, incluso un robusto telaio in alluminio che aiuta a dissipare meglio il calore.

Contenuto nella confezione del Mini PC:



1 x Mini IT12 Mini PC

1 x Montaggio VESA

1 x Adattatore di alimentazione

1 x Cavo HDMI

1 x Guida per l'utente

1 x Biglietto di ringraziamento



Geekom Mini IT12 è un mini PC potente e versatile ricco di funzionalità. È spinto da un processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione (10 core, 16 thread, 24 MB di cache, fino a 4,70 GHz), dispone di 32 GB di RAM DDR4 (doppio canale espandibile fino a 64GB) e un SSD PCIe Gen 4 da 1 Tera (espandibile fino a 2TB). Inoltre, è dotato di grafica Intel Iris Xe, in grado di gestire giochi leggeri ed editing video abbastanza complessi.



Minecraft (1080p, Ultra): 60 FPS

Fortnite (1080p, Medio): 60 FPS

Rocket League (1080p, Alto): 60 FPS

Ilha un'ampia gamma di connettività, tra cui due porte USB4, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Ethernet e un jack per cuffie. Dispone inoltre die Bluetooth 5.2. Il Mini IT12 viene fornito conpreinstallato ed è compatibile con una varietà di distribuzioni, Android x86 e FydeOS. Il Geekom Mini IT12 può gestire alcuni giochi leggeri, ma non è un PC da gioco dedicato. Ciononostante, la sua schedaè in grado di gestire alcuni titoli con risoluzioni e impostazioni grafiche ben settate. Ad esempio, si può tranquillamente giocare a Counter-Strike: Global Offensive a 1080p con impostazioni grafiche medie a circa. Tuttavia, i giochi più impegnativi,, non funzioneranno al meglio sul Mini IT12. Esistono Mini PC da gaming per giocare a questi titoli con frame rate più fluidi.

Per quanto riguarda l'utilizzo di applicazioni e di produttività, con il Geekom Mini IT12 è possibile sfruttarle al massimo. Infatti, è possibile utilizzare programmi come editor video, di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e gestori di progetti senza preoccuparsi di cali di prestazioni. Infine, grazie alla sua connessione a internet veloce e stabile, è possibile sincronizzare i propri file con servizi cloud e collaborare con colleghi o amici in tempo reale. L'utilizzo di applicazioni o programmi di produttività sul Geekom Mini IT12 rende l'esperienza d'uso semplice ed efficace, consentendo di lavorare in modo efficiente e organizzato.



Uso Quotidiano

Ilè un dispositivo ideale per l'uso di tutti i giorni grazie ai suoi numerosi vantaggi. Innanzitutto, la sua portabilità e leggerezza lo rendono facilmente trasportabile ovunque. Inoltre, offre prestazioni elevate che consentono di svolgere le attività quotidiane in modo efficiente. La sua facilità d'uso e intuitività permettono una rapida presa in mano anche per chi non è molto esperto nell'utilizzo di dispositivi tecnologici. Grazie a queste caratteristiche, ilsi presenta come un compagno affidabile per le attività quotidiane di famiglie, studenti, piccole, medie e grandi attività commerciali.

Il Geekom Mini IT12 è un mini PC molto silenzioso. In modalità inattiva il rumore è appena percettibile. Sotto carico il rumore è, ancora molto basso, pari a soli 32,5 dB(A). I mini PC Intel sono invece più rumorosi, ma hanno anche una più potenza a disposizione. Infine, le temperature sotto carico non sono mai troppo elevate. L'aria calda esce dal case attraverso una piccola ventola sul retro. Nel complesso, il Geekom Mini IT12 è un ottimo PC per l'uso quotidiano. È potente, versatile e può gestire una varietà di attività senza alcun problema.



Conclusioni

Voto 9/10

Ilè un'ottima scelta per chiunque abbia bisogno di un Mini PC tutto fare senza compromessi. È alimentato da un processoredi 12a generazione e dalla scheda, in grado di gestire giochi ed editing video. Il Mini IT12 è una piccola belva che può essere usata per una moltitudine di compiti senza alcuna esitazione.

Prodotto: GEEKOM Mini IT12

Link ufficiale del prodotto: https://www.geekom.it/geekom- mini-it12-mini-pc/

Codice ZZMIT12 (€ 30 di sconto)



Processore potente

RAM e storage abbondanti

Grafica Intel Iris Xe

Ampia connettività

Windows 11 Pro

Solo videogiochi leggeri

Altre News per: geekomit12minirecensione