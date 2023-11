Nintendo alla Milan Games Week & Cartoomics 2023

Nintendo, l’azienda giapponese leader nel campo dell’intrattenimento interattivo, sarà presente anche quest’anno a Milan Games Week & Cartoomics. Nel grande stand dedicato, sito nel padiglione 11 di Fieramilano (Rho), i visitatori potranno provare su circa 90 postazioni le ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch, come le più recenti uscite dedicate all’idraulico baffuto Super Mario: Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG che celebrano due grandi ritorni: il primo, quello alla formula originale a scorrimento in 2D dopo più di un decennio e il secondo quello del grande classico di ruolo del 1996, disponibile per la prima volta anche in lingua italiana.

In anteprima, inoltre, gli appassionati di videogiochi potranno avere un assaggio di Prince of Persia: The Lost Crown, in uscita su Nintendo Switch il prossimo 18 gennaio. Ad animare con tantissime sorprese le sessioni di gioco aperte al pubblico, infine, un ampio palco attivo ininterrottamente per tutti i giorni della manifestazione ospiterà momenti di condivisione, gameplay e approfondimenti imperdibili in compagnia dei più noti creator del mondo di Nintendo.

Lo stage di Nintendo sarà protagonista assoluto dell’edizione 2023 di Milan Games Week & Cartoomics. Il palcoscenico, moderato dal noto attore e conduttore televisivo Dino Lanaro , vedrà alternarsi senza sosta una serie di eventi che renderanno l’esperienza in fiera indimenticabile. Tantissimi gli ospiti d'eccezione che calcheranno la scena esplorando le esclusive della grande N: AUCH, Azalona, Chiara, Ckibe, Cydonia, Dado, Davide Vix, Farenz , Fraffrog, Frake, Francesco Pardini, Froz3n, Giacomo Bevilacqua, Gravier, IlGattoSulTubo, Joepad17, KarinMaaaka, Lokk1, Mandrake, PlayerInside, Poketonx, RoundTwo, Sabaku no Maiku, Sio e i migliori player italiani di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e di Super Smash Bros. Ultimate.All'interno dello stand, sarà presente un'area interamente dedicata agli e-commerce Nintendo. Qui, gli ospiti potranno fare check in registrando il QR code associato al proprio account Nintendo (visibile facendo login nel sito Nintendo.it e selezionando la voce “il tuo codice QR-check in” nelle impostazioni dell’account) per ottenere fantastici gadget e premi: 100 punti platino (accreditati la settimana successiva all’evento sull’account), un set di spille esclusive My Nintendo, un flyer Nintendo Store contenente un codice univoco per uno sconto del 10% valido nelle date indicate e una brochure eShop indispensabile per non perdere le ultime novità dal mondo di Nintendo.L’ampio ventaglio di esclusive presenti nell’area di Nintendo in questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics, caratterizzato da circa 90 postazioni di gioco disponibili, sarà lo specchio del grande successo conseguito nel 2023 dal colosso di videogiochi giapponese. La Star dell’anno e dell’evento sarà Super Mario, presente in loco con Super Mario Bros. Wonder, l’ultima avventura platform dell’idraulico baffuto che ha meravigliato il pubblico e la critica con un epico ritorno, dopo più di 10 anni, alla classica formula in 2D e con Super Mario RPG, il gioco di ruolo nato nel 1996 dalla vincente collaborazione di Nintendo e Square, ora disponibile anche in lingua italiana. I visitatori più fortunati, potranno festeggiare questo successo proprio con Super Mario, che sarà presente in alcuni momenti della manifestazione, in compagnia di Luigi e Tom Nook.

A definire l’anima dello showfloor saranno i tanti titoli che hanno scritto la biografia 2023 della console ibrida di Nintendo. Presenti, pertanto, il capolavoro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ambientato in una Hyrule senza confini e limiti alla creatività; il recentissimo WarioWare: Move it!, il videogioco della celebre nemesi di Mario, che con i suoi folli minigiochi garantirà il massimo dello spasso a tutti i visitatori; Pikmin 4, l’ultimo capitolo della serie strategica cara al creatore di Super Mario, Shigeru Miyamoto; il coloratissimo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, esemplare per la sua forma artistica disegnata a mano; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, la versione rimasterizzata di uno dei capitoli del platform fluttuante più amato di sempre e Metroid Prime Remastered, il grande ritorno della cacciatrice di taglie spaziale più longeva della storia del gaming. Spazio anche a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la rivoluzione open-world della saga di videogiochi di Pokémon.

Protagonista irrinunciabile sarà il divertimento in movimento con Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure , Mario Golf: Super Rush e Mario Strikers: Battle League Football, affiancati dai titoli competitivi Mario Kart 8 Deluxe , Splatoon 3 e l’intramontabile Super Smash Bros. Ultimate. Immancabili anche i grandi classici di Nintendo Switch come Bayonetta 3 , Metroid Dread, Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario 3D World + Bowser’s Fury, Luigi’s Mansion 3, Kirby e la Terra Perduta e l’amatissimo Animal Crossing: New Horizons , presenti per offrire un sostanzioso assaggio della Nintendo Difference .

Numerose sorprese attendono anche i videogiocatori più crossmediali, prima fra tutte la possibilità di giocare in anteprima a Prince of Persia: The Lost Crown, il platform d’azione targato Ubisoft, in arrivo su Nintendo Switch il 18 gennaio. Grazie alla portabilità della console di Nintendo, l’esperienza di gioco di questo metroidvania - genere inedito per la celebre serie - promette di risultare unica e ineguagliabile. Per esaltare il fascino dello sviluppo indipendente italiano, in anteprima esclusiva sarà possibile provare anche On Your Tail, il rilassante gioco di simulazione di vita in 3D con una trama investigativa, realizzato da Memorable Games. Sempre all’interno dell’area, sarà inoltre possibile passare del tempo in compagnia di Sonic Superstars , il platform in 2D con grafica 3D di SEGA disponibile dal 17 ottobre, HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged, il racing game di Milestone sulle auto più pazze del mondo, tornate per portare il divertimento a livelli mai visti e Disney Illusion Island, l’avventura del celebre Topolino e dei suoi amici interamente disegnata a mano e con una colonna sonora originale.

Presente con un’area totalmente dedicata, anche Nintendo Switch modello OLED, con schermo OLED da 7 pollici dai colori intensi e dal contrasto elevato. I giocatori potranno provare, in modalità portatile, una varietà di titoli di successo selezionata appositamente per provare sulla propria pelle l’ esperienza immersiva di questa esclusiva tecnologia e dello schermo più grande rispetto al classico modello flagship: Super Mario Bros. Wonder, HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged, On Your Tail, Luigi’s Mansion 3 e Super Mario RPG.

Con un programma e una formazione mai visti prima, Nintendo si prepara a regalare a tutti i visitatori di Milan Games Week & Cartoomics 2023 un fine settimana ricco di attività e momenti indimenticabili. L’appuntamento è dal 24 al 26 novembre nel padiglione 11 di FieraMilano (Rho)!

