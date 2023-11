Nuovo bundle NVIDIA SHIELD TV Pro con GeForce NOW ULTIMATE

NVIDIA annuncia oggi una fantastica promozione legata alla SHIELD TV Pro in occasione del Black Friday.

È la stagione delle offerte imperdibili, e questa non fa eccezione! Per un tempo limitato, stiamo offrendo infatti un fantastico sconto sullaSHIELD TV Pro e l’accesso a GeForce NOW, il nostro servizio premium di cloud gaming!

A partire da oggi, lunedì 20 novembre e fino al prossimo lunedì 27 novembre, la SHIELD TV Pro sarà disponibile con uno sconto di 35 €! Questo significa che i nuovi acquirenti potranno accedere a contenuti in 4K HDR su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e su altro ancora, a un prezzo davvero ridotto.

Grazie all'upscaling AI avanzato che migliora i contenuti HD in 4K, al supporto per l’audio lossless, e con Google Assistant integrato, gli utenti potranno godere di un intrattenimento di qualità senza sforzo alcuno. In aggiunta, durante questo periodo di Black Friday, chiunque acquisterà una SHIELD TV Pro otterrà un mese gratuito di GeForce NOW ULTIMATE, che darà accesso a oltre 1.500 giochi da PC , incluse le nuove release, per poter giocare sul Cloud.

Per visualizzare le offerte, visitate lo

store NVIDIA

.

