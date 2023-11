LA COLLEZIONE DOLCE&GABBANA | RAZER DISPONIBILE DAL 30 NOVEMBRE

Per quanto riguarda l’hardware, la collezione è limitata a sole 1.337 unità disponibili in tutto il mondo e sarà caratterizzata da:

Dolce&Gabbana | Razer Barracuda con l’esclusivo monogramma Dolce&Gabbana in un’elegante finitura placcata oro 24 carati, completato da una meticolosa sovrapposizione zebrata sui padiglioni auricolari.

Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro con il monogramma Dolce&Gabbana e un lussuoso logo Dolce&Gabbana placcato oro 24 carati.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, la collezione prêt-à-porter sarà caratterizzata da T-shirt oversize, pantaloni cargo e felpe con cappuccio con i loghi dei brand e le stringhe di programmazione dei computer per rappresentare la costante e infinita ricerca dell’innovazione.

L’abbigliamento sarà caratterizzato dai colori verde acido di Razer e oro di Dolce&Gabbana, simbolo della collaborazione tra le due aziende.

Razer e Dolce&Gabbana hanno svelato questa partnership innovativa all’incrocio tra alta moda e gaming prima della RazerCon 2023. I due marchi hanno poi collaborato per un evento degno di nota allo Zouk di Las Vegas in ottobre, riunendo i migliori talent del mondo videoludico come xQc, Amouranth, Dream, Ludwig, Pokimane e molti altri per un’anteprima della collezione.

