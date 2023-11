La Finale dei Mondiali 2024 sarà all'O2 di Londra

Le finali del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends si terranno a Londra! La O2 Arena (comunemente nota come "O2") ospiterà il culmine del più grande evento di eSport al mondo nell'autunno del 2024.

Il torneo MSI 2023 si è svolto nella Copper Box Arena di Londra, situata nel Queen Elizabeth Olympic Park. L'evento ha registrato un aumento del 58% degli spettatori rispetto all'MSI 2022. L'ultima volta che il Regno Unito ha ospitato una tappa dei Mondiali sono stati i quarti di finale del 2015 alla SSE Arena di Wembley, ora nota come OVO Arena Wembley.

L'O2 è la seconda arena del Regno Unito per capienza ed è rinomata per aver ospitato artisti e band leggendarie, tra cui Adele, Beyoncé e U2, oltre a grandi eventi sportivi come le partite dell'NBA e le finali della stagione di tennis dell'ATP. La colossale struttura a cupola ha un diametro di 365 metri ed è una delle più grandi al mondo nel suo genere. L'O2 è una presenza inconfondibile nello splendido panorama di Londra.

La vendita dei biglietti per la finale dei Mondiali 2024, che si terrà il 2 novembre 2024, sarà annunciata più avanti nel 2024.

A breve verranno comunicate altre date, città e sedi per i Mondiali 2024. Seguite @lolesports con gli hashtag #Worlds2024 #Mondiali2024 e tenete d'occhio lolesports.com per ulteriori dettagli.

