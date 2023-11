Italia all'assalto della Davis: Sinner può incrociare ancora Djokovic, People 'premia' Berrettini

Neanche il tempo di rifiatare e ricaricare le batterie. Jannik Sinner ha una nuova missione da compiere ha subito dopo essere andato ad un passo dal trionfo alle Atp Finals di Torino.

Questa volta non sarà solo. L'Italia va all'assalto della sua seconda Coppa Davis e sulla strada degli azzurri potrebbe esserci ancora Novak Djokovic e la sua Serbia. Prima però la squadra capitana da Volandri dovrà superare l'Olanda a Malaga nel match valido per i quarti di finale. Un match che sembra alla portata ma visto anche le difficoltà del turno precedenti guai a distrarsi. Questo volta il gruppo potrà contare anche sul suo miglior giocatore che aveva rinunciato ai match di Bologna. Con Sinner nessun obiettivo è precluso e rinverdire i fasti del 1976 - trionfo a Santiago del Cile - è qualcosa in più di un sogno.

Corrado Barazzutti è sicuro: "Stavolta dobbiamo vincerla, abbiamo uno squadrone e peccato per l'assenza di Berrettini ma adesso abbiamo un gruppo, un grande gruppo". L'ex capitano azzurro è appena entrato a far parte dello staff di Lorenzo Musetti: "sta crescendo, e spero che cresca ancora di più, ha un potenziale molto alto, lo vedo nella top 10 se non ancora più in alto. É giovane, ha 21 anni, può salire parecchio, spero di ptergli dare una mano, di dare un contributo importante".

Con Musetti e Sinner fanno parte della lista dei convocati di Volandri anche Arnaldi, Sonego e Bolelli. Resta il rammarico per l'assenza di Matteo Berrettini che sicuramente tiferà a distanza per i suoi compagni. Il fidanzato di Melissa Satta può consolarsi con la speciale top ten che gli ha riconosciuto il magazine americano People come evidenziato dal sito Notizie Audaci.

Altre News per: italiaassaltodelladavissinnerincrociareancora