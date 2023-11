Guia Moretti in Spagna per studiare : la 17enne muore in un incidente insieme alla coppia spagnola che la ospitava

Guia Moretti, una giovane di 17 anni originaria di Desenzano, ha tragicamente perso la vita il 18 novembre in seguito a un violento incidente stradale, mentre si trovava in Spagna per frequentare il quarto anno di liceo. La sua permanenza all'estero, pensata come un'opportunità per perfezionare le sue competenze linguistiche in spagnolo, si è trasformata in una dolorosa tragedia. La tragedia ha coinvolto non solo Guia, ma anche la coppia spagnola che la ospitava, anch'essa vittima fatale dell'incidente.

Il tragico evento si è verificato mentre Guia viaggiava in auto con la coppia verso Madrid. Durante il tragitto, sono entrati in collisione con un altro veicolo. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, la giovane, insieme ai genitori della famiglia ospitante, ha perso la vita. Guia è stata estratta viva dall'auto, ma purtroppo i medici successivamente hanno confermato il suo decesso. Le autorità spagnole stanno attualmente indagando sulla dinamica dell'incidente, esplorando ipotesi, tra cui quella di un eccesso di velocità da parte di uno dei veicoli coinvolti.

Guia aveva fatto la scelta di vivere un'esperienza di studio all'estero durante il quarto anno di liceo, seguendo una tendenza sempre più diffusa tra i giovani. Dopo aver salutato i compagni presso il liceo linguistico Bagatta di Desenzano, partì con l'obiettivo di migliorare la sua competenza nella lingua spagnola. I genitori furono informati il giorno successivo e si sono immediatamente recati in Spagna per il riconoscimento. I funerali della giovane si terranno presto in Italia. In questo difficile momento, i compagni di classe di Guia presso il liceo Bagatta la ricorderanno con affetto, mentre l'intera comunità di Desenzano del Garda si stringe attorno alla famiglia colpita dal lutto.

