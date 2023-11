LAPTOP ACEMAGIC AX15 Recensione

Oggi vi parlo di un laptop davvero speciale, l'Acemagic AX15. Per chi non conoscesse il marchio, Acemagic è un'azienda produttrice di computer portatili, mini PC e altri dispositivi elettronici di consumo. L'azienda è stata fondata nel 2013 a Hong Kong e da allora ha rapidamente guadagnato popolarità grazie ai suoi prodotti di alta qualità e a prezzi accessibili. I prodotti Acemagic sono disponibili in tutto il mondo e sono apprezzati per le loro prestazioni, la portabilità e il design elegante. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, dai professionisti ai consumatori occasionali.



è un'azienda in rapida crescita che si sta affermando come uno dei principali produttori di computer portatili e altri dispositivi elettronici di consumo. In Italia, i prodotti Acemagic sono distribuiti da vari rivenditori, il prodotto meglio venduto e proprioun laptop economico elegante con prestazioni sorprendenti per la sua classe. Dopo averlo testato per alcuni giorni, ecco la mia recensione.

Design e Hardware

ha un'estetica minimalista, caratterizzato da un elegante telaio in alluminio che assicura eleganza e durata. Le sue dimensioni compatte diper un peso di solilo rendono il compagno ideale per studenti, professionisti o chiunque apprezzi la massima portabilità. Le cerniere del laptop consentono al display di appiattirsi, facilitando la condivisione o dei contenuti. Alimentato dal processore, Acemagic AX15 offre prestazioni sorprendentemente veloci per la sua fascia di prezzo. Il processore, in grado di raggiungere una frequenza turbo boost fino agestisce con facilità tutte le attività quotidiane, incluso il multitasking, la navigazione web e le applicazioni da ufficio. La scheda video integrata,, gestisce bene le attività grafiche di base, ma i giochi più impegnativi o l'editing video pesante potrebbero metterla in difficoltà. Queste gravose operazioni richiedono una scheda grafica dedicata più potente.

Ilè un IPS Full HD (1920 x 1080) dache offre immagini vivaci e chiare, rendendo piacevole lavorare, guardare film o navigare sul Web. Il pannellogarantisce ampi angoli di visione, quindi i colori rimangono coerenti anche quando si guarda lo schermo da diverse posizioni. I livelli di luminosità del display sono adeguati per l'uso in interni, ma la visibilità all'aperto potrebbe essere leggermente limitata alla luce diretta del sole.è dotato diche garantiscono sempre reattività e fluidità, anche quando si eseguono più applicazioni contemporaneamente. Il suooffre ampio spazio di archiviazione per file, documenti e contenuti multimediali essenziali. I rapidi tempi di avvio dell'SSD, e la sua velocità di trasferimento, migliorano ulteriormente l'esperienza utente complessiva.

Dimensioni: 350 x 220 x 16 mm

Peso: 1,6 kg

Schermo: 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) IPS

Processore: Intel Alder Lake N95 12th (quad core max 3,4 GHz)

Grafica: Intel UHD Graphics

RAM: 16 GB DDR4

Storage: 512 GB SSD M.2

Batteria: 38 Wh

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, USB 3.2, HDMI, microSD reader

Audio: altoparlanti stereo integrati

Tastiera: retroilluminata

Trackpad: multi-touch

Sistema operativo: Windows 11 Pro.

offre una gamma completa di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 5 (AC) dual-band, Bluetooth 5.0 e una porta USB Type-C. Inoltre, è dotato di due porte, una porta HDMI per il collegamento a display esterni e un lettore di schede microSD per espandere la memoria. Presente una fotocamera frontale, integrata centrata sopra la cornice dello schermo, che scatta foto o effettua videochiamate al bisogno. Gliintegrati dell'forniscono una qualità audio decente per la riproduzione multimediale. Anche se il suono non è particolarmente ricco è sufficiente per l'ascolto occasionale e le videoconferenze. Per un'esperienza audio più coinvolgente, si consigliano cuffie o altoparlanti esterni. L'è dotato di una batteria da, che offre una durata rispettabile per l'uso quotidiano. Con un utilizzo moderato, il laptop può durare fino a 8 ore con una singola carica, consentendo un'intera giornata di produttività senza la necessità di essere ricaricato spesso.

Uso Quotidiano

Lavoro: gestisce facilmente attività come l'elaborazione di fogli di calcolo, creazione di presentazioni e la modifica di video

Studio: gli studenti che hanno bisogno di un laptop affidabile per le lezioni, la ricerca e i compiti

Intrattenimento: per guardare film, ascoltare musica e giocare a giochi casual.

viene fornito conpreinstallato, un sistema operativo familiare e facile da usare. Il portatile include anche vari software di produttività e intrattenimento. La tastiera dell'Acemagic AX15 offre un'esperienza di digitazione confortevole con tasti ben distanziati e una discreta corsa. La retroilluminazione è particolarmente utile per lavorare in ambienti scarsamente illuminati. Ilè reattivo e preciso e supporta i gestiper la navigazione e il controllo. Il laptop è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento con la ventolina interna che, anche quando gira al massimo, fa poco rumore.L'è un laptop versatile che può essere utilizzato per una varietà di attività quotidiane, tra cui:

Conclusioni

L'con il suo design elegante, l'ampiae il velocelo rendono un ottimo dispositivo per le attività quotidiane, mentre il suo processore, Intel Alder Lake N95, offre una potenza sorprendente per la sua classe. Il displaydel laptop offre immagini vivaci e le sue opzioni di connettività garantiscono la compatibilità con un'ampia gamma di periferiche. Tuttavia, la durata della batteria poteva essere migliore, e gli altoparlanti hanno solo una qualità appena sufficiente. Nonostante ciò,è una scelta convincente per gli utenti attenti al budget che cercano un equilibrio tra prestazioni, portabilità e valore.

Laptop ACEMAGIC AX15 Intel 12° Alder Lake N95

Voto 8/10

Prezzo

Elegante e leggero

Prestazioni solide

Ampia RAM e Rom

Display nitido Full HD

Connettività versatile

Windows 11 Pro

Batteria di durata media

Altoparlanti non eccezionali

Scheda grafica integrata basica





