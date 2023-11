Il Black Friday di XGIMI: una settimana di offerte super vantaggiose!

XGIMI, marchio di proiettori leader a livello mondiale, partecipa alla settimana di offerte del Black Friday riservando sconti speciali sulla sua gamma di videoproiettori. Si tratta di un’occasione unica per tutti gli utenti, che avranno la possibilità di acquistare l’innovativa tecnologia XGIMI ad un prezzo imperdibile. Le offerte inizieranno venerdì, 17 novembre e dureranno fino a lunedì 27 novembre 2023 su Amazon e fino a giovedì 30 novembre da Mediaworld e Unieuro.

Non importa la grandezza della casa, esiste un proiettore XGIMI per ogni esigenza!

Tra i pezzi da non lasciarsi scappare c’è sicuramente la gamma HORIZON, a partire dall’ormai famoso XGIMI HORIZON , che sarà disponibile a soli 799€, a HORIZON Pro con esclusive funzionalità avanzate, che potrà essere acquistato all'imbattibile prezzo di 1199€, fino al nuovissimo HORIZON Ultra ( 1799€ ) con risoluzione 4K a lungo raggio e tecnologia Laser-LED Dual Lighty Vision per portare la sala cinema direttamente in casa propria.

Da tenere sott’occhio anche i due modelli portatili, MoGo 2 e MoGo 2 Pro, disponibili rispettivamente a 299€ e 479€, perfetti per essere messi in valigia quando si parte per trascorrere le feste nella casa in montagna.

Ma non finisce qui. Il Black Friday di XGIMI coinvolgerà anche altri proiettori XGIMI:



