OWO Haptic Gaming Suit x The Crew Motorfest farà sembrare ogni gara reale

Al via la seconda collaborazione con Ubisoft, per essere compatibile a livello nativo nella stagione 2 di questo franchise di corse molto popolare, in uscita quest'anno







OWO, l'innovatore spagnolo di tecnologia di gioco, annuncia OWO Haptic Gaming System - The Crew Motorfest Edition, che fornirà un'esperienza di gioco migliorata con l'acclamato franchise di corse di Ubisoft.







A partire dalla seconda stagione del gioco, questa edizione includerà l'implementazione beta delle sensazioni aptiche di OWO, migliorando il gameplay di The Crew Motorfest di Ubisoft. Questa implementazione betasi evolverà nelle stagioni successive e i giocatori saranno immersi in un mondo di corse ad alta velocità come mai prima d'ora. Il sistema aptico fornirà sensazioni realistiche, consentendo ai giocatori disentire ogni svolta, accelerazione e impatto, mettendoli direttamente al posto di guida. Mentre guidano attraverso emozionanti avventure di corse, il sistema aptico OWO forniràun livello di interazione senza precedenti, dando davvero vita al gioco.

Questa edizione esclusiva includerà una nuova fantastica skin OWO che rappresenta gli audaci design unici del brand The Crew Motorfest, diventando l'outfit perfetto per sperimentare la potenza pura e la precisione, ingegnerizzate in ogni curva. Queste sensazioni saranno disponibili per PC Windows e console (PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series S|X e Xbox One).

Ubisoft Ivory Tower e OWO stanno lavorando diligentemente per garantire che il gioco offra l'esperienza più interattiva e coinvolgente possibile.Ubisoft Ivory Tower è entusiasta di lavorare con OWO e di offrire ai giocatori un'esperienza di gioco migliorata con The Crew Motorfest ", ha affermatoPaul Narducci , Gameplay Director di Ubisoft. “ L’integrazione del sistema aptico di OWO aggiunge una nuova dimensione al gioco, elevando l’esperienza di corsa e affascinando i giocatori con un livello di realismo che farà davvero spiccare questa edizione speciale. Non vediamo l’ora che i giocatori si imbarchino in emozionanti avventure di corse con la potenza di OWO”.





Jose Fuertes, fondatore e CEO di OWO, ha condiviso il suo entusiasmo per la partnership:







“ Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Ubisoft e presentare OWO The Crew Motorfest Edition. Con il nostro avanzato sistema di gioco aptico, i giocatori sentiranno la scarica di adrenalina e l'eccitazione di The Crew Motorfest come mai prima d'ora. Avere questo gioco nel nostro portfolio è motivo di orgoglio e siamo entusiasti che i giocatori possano sperimentarlo in un modo completamente nuovo. Questa partnership testimonia il nostro impegno nel rivoluzionare le esperienze di gioco e offrire un’immersione senza pari ai giocatori di tutto il mondo".

