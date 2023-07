OWO collabora con Ubisoft

OWO e Ubisoft hanno dato il via a una collaborazione per portare vere sensazioni fisiche al portafoglio di giochi dell'editore. Il primo a goderne sarà la new entry nel franchise acclamato dalla critica Assassin's Creed Mirage, che aggiungerà sensazioni alle nuove avventure di Basim, un astuto ladro di strada che soffre di terribili visioni, per le quali cerca risposte e giustizia. I giocatori si uniranno a una vecchia organizzazione e adotteranno un nuovo credo, che cambierà il destino di Basim in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare. Nel frattempo, potranno sentire tutti gli impatti che il personaggio sperimenta.

Assassin's Creed Mirage includerà molteplici sensazioni diverse, come impatti e parkour. Incorporerà anche alcune sensazioni esclusive mai provate prima. Potrai giocare e provare tutto ciò su PC e console (PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X e Xbox Series S).Questa collaborazione comprenderà l'eccezionale OWO Haptic Gaming System e un'esclusiva skin ACM Edition che sfoggerà un design completamente nuovo, che imita l'abbigliamento del personaggio principale. L'edizione sarà inizialmente disponibile per l'acquisto sule sarà venduta in seguito in bundle con il gioco Assassin's Creed Mirage attraverso diversi rivenditori.Entrambi i team di Ubisoft Bordeaux e OWO stanno lavorando intensamente per aggiungere sensazioni al gioco e offrire l'esperienza più interattiva possibile .

