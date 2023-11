CRANIO CREATIONS PROTAGONISTA DELLA PRIMA EDIZIONE DI ENTRAinGIOCO

Manca poco all’inizio della prima edizione di ENTRAinGIOCO, l'evento che celebra l'arte ludica in tutte le sue espressioni. La kermesse, che si terrà il 18 e 19 novembre al SUPERSTUDIO MAXI di Milano, rappresenta non solo una celebrazione dei giochi da tavolo, ma anche un centro nevralgico per l'intera comunità di appassionati, dai giocatori occasionali ai veri e propri esperti: in questo contesto, Cranio Creations si appresta a diventare uno dei protagonisti indiscussi della manifestazione.





Con la sua capacità di creare esperienze di gioco coinvolgenti e innovative, la casa editrice specializzata in giochi da tavolo rappresenta un’eccellenza nel panorama ludico italiano, portando in scena una varietà di giochi che spaziano dai classici familiari a quelli più moderni e sofisticati, adatti a tutti i tipi di giocatori. Ma non è tutto: Cranio parteciperà alla kermesse non solo in qualità di espositore, ma anche con il suo fantastico Draft?, il ludopub per tutti gli amanti dei giochi in scatola e della convivialità!







Direttamente da Via Misurata 9 a Milano, 16 tavoli del Draft? troveranno la loro nuova casa al SUPERSTUDIO MAXI durante i giorni di ENTRAinGIOCO, diventando il rifugio ideale per tutti i visitatori che amano celebrare trionfi strategici o consolarsi da rocambolesche sconfitte di fronte a un ottimo spuntino, e trasformando il tavolo da gioco in un luogo che fonde l’arte della strategia con il piacere del palato. Cranio Creations, con il suo tocco magistrale, porterà una curata selezione di birre alla spina , ideali per accompagnare ogni fase della partita e offrire una sinfonia di gusti che promette di appagare anche i giocatori più esigenti. Ma non finisce qui: i leggendari panini di Draft? si riveleranno un'autentica delizia!





Con nomi presi in prestito da alcuni dei titoli più celebri della casa editrice, ogni boccone ricorderà agli appassionati le loro sfide più belle: Soqquadro è altrettanto imprevedibile come il gioco da cui prende il nome; il Lorenzo il Magnifico è un capolavoro di sapori come l’avventura strategica che lo ispira; e Carcassonne, proprio come il famoso gioco di tessere, unisce ingredienti diversi per creare un’armonia perfetta! I tavoli di Draft?, saranno parte integrante dell'evento: un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza immersiva e per chi ama godersi l’esperienza ludica arricchita dal gusto di eccellenti birre e panini creativi, in un'atmosfera di sana convivialità. Questa fusione tra passione per il mondo ludico e amore per il buon cibo farà di Cranio Creations un punto di riferimento essenziale ad ENTRAinGIOCO per tutti gli appassionati del settore, convertendo ogni intervallo in un momento perfetto per gustare un delizioso spuntino!







Le attività non finiscono qui: oltre a deliziare i palati e rinfrancare lo spirito dei giocatori, Cranio Creations promette di essere anche protagonista indiscusso per tutti i tipi di esperienze ludiche che vorranno provare i visitatori. Per chi ama le carte e il fascino del mare, Sea Salt and Paper sarà una vera e propria perla: un gioco di marinaresco arricchito da incantevoli illustrazioni di origami oceanici , ideale per chi desidera costruire la propria mano con strategia e creatività. All’interno delle ludoteche dell’evento, i giocatori più hardcore potranno provare Anunnaki: L’Alba Degli Dèi, un’avvincente sfida ambientata in un passato distopico dove mitologia e fantascienza si fondono in un’esperienza unica. Gli aspiranti artisti non potranno farsi scappare l’opportunità di giocare alla versione gigante di Party Lines , il gioco cooperativo in cui i partecipanti dovranno disegnare la parola segreta linea dopo linea, sperando che le proprie creazioni si allineino con quelle dei compagni sul cavalletto per svelare l’immagine finale.



Lo stand di Cranio Creations, situato in via dama/tetris 1 sarà quindi il punto di ritrovo perfetto per neofiti e per veterani del dado e della carta , il tutto condito da un’atmosfera unica che solo il Draft? e le sue delizie possono offrire. Non resta altro da fare che recarsi al SUPERSTUDIO MAXI di Milano il 18 e 19 novembre per questa prima, indimenticabile edizione di ENTRAinGIOCO!





