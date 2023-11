MILANO - AL VIA LA 1a EDIZIONE DI ENTRAinGIOCO

SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE @ SUPERSTUDIO MAXI, MILANO

INFO & TICKET: ENTRAINGIOCO.COM



MILANO CAPITALE DEL GIOCO IN SCATOLA

AL VIA LA 1a EDIZIONE DI ENTRAinGIOCO





Un weekend all’insegna dei giochi in scatola, di carte e di ruolo, puzzle e rompicapo compresi. Di ogni genere e grado, anche extra large. E con tanto di torneo di calcio balilla: chi vince porta a casa il biliardino. Tra gli ospiti più attesi Erno Rubik, l'inventore del cubo più famoso al mondo. E poi l’alpinista Marco Confortola e l’attuale Campione del Mondo di Monopoly Nicolò Falcone. Sabato sarà la Notte del Gioco, una game night per giocare fino alle 23:00 con i giochi di oltre 30 editori.





Da Monopoly a RisiKo, ci saranno proprio tutti! I grandi classici amati da tutta la famiglia, ma anche i giochi in scatola più recenti e ingaggianti, a misura di Millennial, Gen Z e Alpha: sono oltre 30 gli editori presenti, per trovare il gioco perfetto basterà giocare con più giochi possibili. E il tempo non mancherà di certo: sabato 18 novembre si parte alle 10:00 e si gioca fino alle 23:00, è la Notte del Gioco. E poi ancora domenica 19, dal mattino e fino alle 19:00. Più di 20 ore per divertirsi giocando spassionatamente. Ed è così che si apre il sipario della prima edizione di ENTRAinGIOCO, il nuovo imperdibile evento del tutto dedicato al gioco da tavolo nel senso più ampio del termine: l’appuntamento è al SUPERSTUDIO MAXI di Milano.



Ad attendere le migliaia di appassionati una vera leggenda del gioco: Erno Rubik, l’inventore del cubo più famoso al mondo. L’uomo da battere sarà Nicolò Falcone, Campione del Mondo in carica di Monopoly. Chiunque potrà sfidarlo, chissà se qualcuno riuscirà mai a batterlo, saranno delle sfide all’ultimo dado. A proposito, in programma anche un torneo di calcio balilla: chi vince porta a casa il biliardino. Tra gli ospiti anche Marco Confortola, il mito dell’alpinismo mondiale protagonista del nuovo Gioco del Parco. Un’altra special guest sarà il noto volto radiofonico Francesco Lancia. Da grandissimo appassionato di giochi in scatola, di carte e di ruolo, presenterà “ON AIR – Play Like a Deejay”, il party game dedicato alla radio di Via Massena. E non finisce qui, gli appuntamenti non mancano, bastano pochi click su Entraingioco.com/inprogramma per scoprirlo: anteprime, tornei, mostre, talk e una valanga di altre sorprese, a cominciare dai giochi in versione gigante e un’escape room da brivido.







Nella due giorni di ENTRAinGIOCO ci sarà spazio anche per la creatività in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, il vero motore di ogni forma di gioco. In collaborazione con Poli.Design – Design for Kids&Toys, saranno presentate due speciali aree, ILLUSTRATORinGIOCO e PLAYDESIGNERinGIOCO. Un gruppo selezionato di 46 illustratori e designer esporranno le loro più recenti creazioni, dei prototipi pronti a diventare i best seller del futuro. Ma non solo: in collaborazione con Fondazione Per Leggere, la mattina di sabato 18 novembre si terrà BIBLIOTECHEinGIOCO, il primo convegno dedicato alle biblioteche e rivolto ai bibliotecari e agli operatori culturali proprio sul tema del gioco. Con il motto “giocando imparo!”, Beba Restelli, formatrice sul Metodo Bruno Munari®, analizzerà il valore educativo, aggregativo e sociale del gioco all’interno delle biblioteche e delle stesse comunità. Tutto in perfetta linea con Gioco per Sempre, la campagna promossa da Assogiocattoli volta a sostenere e diffondere la cultura del gioco per celebrarne l’universalità.



Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo, ENTRAinGIOCO sarà una celebrazione dei giochi in scatola in tutte le forme possibili e immaginabili. D’altronde sono i protagonisti nel mercato del giocattolo attuale, arrivando a valere più del 25% e registrando una crescita a doppia cifra già da qualche anno. Ed è per questo che quello del 18 e 19 novembre sarà un weekend di festa, all’insegna di quella sana competizione che coinvolge un po’ tutti, grandi e piccoli, e che solo i giochi di società sanno dare. Il SUPERSTUDIO MAXI di Milano si trasformerà in una grande sala giochi animata, trasformandosi una vera e propria città del gioco, da tre Piazze - Sasso, Carta e Forbice - gestite da un team di esperti, professionisti del gioco e veri appassionati di giochi di società. All’incrocio tra Via Dado e Via Tetris ci sarà Piazza Forbice, la preferita dai più piccoli perchè ricca di Family Games pensati per essere giocati in compagnia, con oltre 100 tavoli da gioco dedicati. Girando su Via dell’Oca si arriva a Piazza Carta, il porto sicuro per i casual gamer e per chi non ha mai giocato con un gioco da tavolo. Nell’adiacente Piazza Sasso, infine, andranno in scena le sfide più avvincenti: è qui che i veri gamer, anche i più specializzati, troveranno pane per i loro denti come l’anteprima assoluta di Empire’s End. Tra le centinaia e centinaia di tavoli da gioco, almeno dieci saranno dedicati ai giochi di ruolo e gestiti dagli esperti Master di Genitori di ruolo, che daranno vita ad avventure meravigliose per tutta la famiglia.



Insomma, nell’imminente weekend di sabato 18 e domenica 19 novembre una tappa alla 1a edizione di ENTRAinGIOCO è d’obbligo: i biglietti sono in vendita su diyticket.it, l’appuntamento è al SUPERSTUDIO MAXI di Via Moncucco, 35 a Milano.



Altre News per: milanoedizioneentraingioco