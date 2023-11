Il Black Friday di Nintendo

Il Black Friday chiama e Nintendo risponde! In questo periodo dell’anno, molto atteso dai consumatori, sono disponibili su Nintendo eShop migliaia di giochi per Nintendo Switch in offerta, mentre su My Nintendo Store sono presenti offerte speciali dedicate agli hardware bundle e al merchandising. La vendita inizia oggi, giovedì 16 novembre alle ore 15:00 CET, e terminerà domenica 3 dicembre. Inoltre, lunedì 20 novembre alle 15:00 CET molti altri giochi e altri hardware bundle verranno aggiunti alla vendita su Nintendo eShop e su My Nintendo Store.





Sul Nintendo eShop saranno disponibili migliaia di giochi per Nintendo Switch tra cui EA SPORTS FC 24, Disney Dreamlight Valley - Ultimate Edition, Mario + Rabbids® Sparks of Hope Gold Edition, Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga, e molti altri inclusi nella line-up.

Ancora più giochi per Nintendo Switch saranno scontati sul Nintendo eShop a partire dal 20 novembre. Tra questi: Metroid Prime Remastered in cui i giocatori vestono i panni della cacciatrice di taglie Samus Aran mentre percorrono i sentieri tortuosi e gli ambienti interconnessi di un pianeta alieno affascinante ma pericoloso; Fae Farm dove i giocatori possono creare la propria casa accogliente nel mondo incantato di Azoria; Red Dead Redemption, un epico gioco d'avventura western in cui i giocatori vivono l'avventura dell’ex-fuorilegge John Marston nei vasti territori del West americano e del Messico, la lotta di un uomo che cerca di seppellire il proprio sanguinoso passato, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild in cui i giocatori esplorano una terra vasta e pericolosa insieme a Link per recuperare i suoi ricordi prima che Hyrule sia persa per sempre. Alcuni di questi giochi sono disponibili anche su My Nintendo Store come codici di download digitali scontati.

Su My Nintendo Store, oltre ai giochi, sono in vendita anche hardware bundle e articoli di merchandising. Tra i bundle disponibili ne troviamo uno dedicato a Super Mario Bros. Wonder, che include un Nintendo Switch – Modello OLED Edizione Speciale Mario (rossa), un codice download digitale per Super Mario Bros. Wonder e un peluche Mario; un pacchetto Nintendo Switch Lite edizione speciale aloha - Animal Crossing: New Horizons (Fuffi); un pacchetto Nintendo Switch Lite edizione speciale aloha - Animal Crossing: New Horizons (Marco e Mirco), entrambi disponibili anche con i peluche di Fuffi e Tom Nook; e un set Nintendo Switch con Nintendo Switch Sports e una fascia per la gamba con una borraccia come articolo bonus.

Inoltre, saranno inclusi nella vendita anche cuffie e auricolari, il set di articoli per la scuola di Kirby, in cui sono presenti una serie di prodotti di cancelleria e accessori, e i prodotti LEGO® Super Mario.

Dal 16 novembre

sarà disponibile anche una serie di nuovi ornamenti per le feste. Solo fino a

domenica 3 dicembre

, i clienti riceveranno un decoro natalizio Mario come articolo bonus su tutti gli ordini a partire da 80 €.

