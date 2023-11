TORNANO I POKÉMON CROMATICI - DESTINO DI PALDEA

The Pokémon Company International ha annunciato che la nuova espansione speciale, Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea , del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2024, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.



Ispirata alle celebri espansioni Destino Sfuggente e Destino Splendente , l’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea segna il ritorno dei Pokémon cromatici nel GCC Pokémon, con protagonisti i Pokémon della regione di Paldea. Gli Allenatori potranno collezionare e lottare con più di 130 Pokémon cromatici, tra cui Pikachu, Ceruledge, Tinkaton, Dondozo, Tatsugiri e molti altri, tutti in versione cromatica. Inoltre, l’espansione introdurrà dei Pokémon-ex Teracristal cromatici, tra cui Charizard, Forretress ed Espathra, oltre ad altri Pokémon-ex Tempo Passato e Tempo Futuro.



Alcuni Pokémon cromatici in particolare di Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea saranno raffigurati in fantastiche carte a figura intera, mostrando un nuovo lato dei Pokémon preferiti dei fan, nelle loro versioni cromatiche. Inoltre, alcuni Pokémon-ex scelti appariranno in carte rare iper, con un nuovo ed esclusivo effetto olografico con rilievo.



Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

11 Pokémon-ex cromatici

Sette Pokémon-ex e tre Pokémon-ex Teracristal

Tre carte rare illustrazione con Pokémon cromatici

Otto carte rare illustrazione speciale con Pokémon-ex cromatici o carte Aiuto

Sei carte rare iper di Pokémon-ex

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 26 gennaio 2024) che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Mimikyu in versione cromatica e vari accessori di gioco.

Collezione con adesivo dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 26 gennaio 2024) che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale cromatica di Fidough, Maschiff o Greavard e il rispettivo adesivo in formato grande per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Miniscatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024) che include due buste di questa espansione, un foglio di adesivi e una carta con illustrazione di Maushold, Smoliv, Tinkatink, Finizen o Flamigo, abbinata alla scatola.

Scatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024) che include quattro buste di questa espansione e una carta promozionale di Pokémon-ex in versione cromatica con Charizard-ex Teracristal, Grandizanne-ex o Solcoferreo-ex.

Collezione premium dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024) che include otto buste di questa espansione, due carte promozionali cromatiche, una carta promozionale con Pokémon-ex in versione cromatica di Meowscarada-ex, Skeledirge-ex o Quaquaval-ex, una carta gigante di un Pokémon-ex cromatico corrispondente e un espositore da tre carte.

Confezione di buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 23 febbraio 2024) che include sei buste di questa espansione.

Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 25 gennaio 2024 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. L’espansione sarà disponibile nel negozio all’interno del gioco, dove i giocatori potranno riscattare i cristalli, guadagnati completando gli obiettivi giornalieri, per diversi prodotti di Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea.

