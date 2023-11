Disponibile da giovedì 16 novembre su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio





MICHELA GIRAUD, ROCCO TANICA, ALESSANDRA PATITUCCI, MATTEO CURTI E FRANCESCO LANCIA PROTAGONISTI DI UNA PUNTATA SPECIALE DI

“DUNGEONS & DEEJAY”





Il podcast di Francesco Lancia dedicato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Episodio imperdibile con un cast d’eccezione registrato live al Lucca Comics & Games 2023



Tanto divertimento con Michela Giraud, Rocco Tanica, Matteo Curti, Alessandra Patitucci e Francesco Lancia, cast d’eccezione della puntata speciale di “Dungeons & Deejay”, il podcast di Francesco Lancia prodotto da OnePodcast e ispirato al gioco di ruolo più famoso al mondo. L’episodio, registrato live all’interno del gremito Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games 2023, è disponibile da oggi, giovedì 16 novembre, sull’app di OnePodcast e su tutte le piattaforme digitali.Un appuntamento da non perdere in cui i protagonisti guidati dal master Francesco Lancia, trasformati in potenti eroi fantasy, hanno messo in scena con l’incredibile potere dell’improvvisazione un esilarante spettacolo che ha trasportato il pubblico in sala nel fantastico mondo di Dungeons & Dragons lasciando stabilire loro le sorti del gioco.Una coinvolgente puntata interattiva all'interno di un universo dalle infinite possibilità per vivere un’avventura mozzafiato e indimenticabile, tra elfi, mostri e incantesimi, realizzata in collaborazione con Wizards of the Coast.Proprio in occasione dell’evento a Lucca Comics & Games 2023 dove è stata registrata la puntata, Francesco Lancia ha annunciato che sta già lavorando alla terza stagione del podcast che uscirà nel 2024.Oltre alla nuova speciale puntata è possibile recuperare, sull’app OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio, tutti gli episodi delle passate edizioni di “Dungeons & Deejay” e la puntata dedicata al personaggio di Erpe Nombra.

