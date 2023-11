Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set alle ATP Finals 2023

Jannik Sinner ha compiuto un'impresa straordinaria alle ATP Finals 2023 a Torino, dimostrando il suo valore nel match della seconda giornata del girone verde. Il tennista italiano ha superato il numero uno del mondo, Novak Djokovic, con un risultato di 2-1 (7-5/6-7/7-6), in una partita epica che ha visto più di tre ore di intensa competizione. Questa vittoria lo ha portato in testa al girone verde, sebbene la qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo di fine stagione, che vede sfidarsi i migliori otto giocatori del pianeta, sia stata rimandata all'ultimo incontro cruciale contro Rune.

Sinner ha affrontato Djokovic senza alcun timore reverenziale, sfoggiando le sue armi migliori fin dai primi game. Il suo servizio impeccabile, la potenza nei colpi e la solidità mentale hanno reso indifferente il giovane italiano ai numerosi tentativi del serbo di innervosirlo. Nel primo set, Sinner ha gestito il confronto senza problemi, effettuando un'allungo vincente nell'undicesimo gioco e conquistando il break che gli ha permesso di chiudere il set successivo con il servizio. Il secondo set è stato altrettanto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno concesso poco o niente all'avversario durante i propri turni al servizio, portando inevitabilmente al tie-break. Nonostante gli sforzi di Sinner, Djokovic ha alzato il livello di gioco nel momento decisivo, vincendo il tie-break per 7-5 e prolungando l'incontro al terzo set.

Nel terzo set, l'equilibrio ha dominato fino al sesto gioco, quando Sinner è riuscito a strappare il servizio, ottenendo così un vantaggio decisivo. Djokovic, tuttavia, non si è arreso e ha effettuato un controbreak nel game successivo, ripristinando l'equilibrio sostanziale. Con la partita giunta a un punto critico, il destino si è deciso nel tie-break del set decisivo, con Sinner che ha trionfato per 7-2. Questa vittoria rappresenta la prima volta nella carriera di Sinner in cui ha sconfitto il numero uno del mondo, Novak Djokovic.

Nonostante questo prestigioso successo, la qualificazione alle semifinali del "torneo dei maestri del tennis mondiale" è rimasta fuori portata con un turno d'anticipo. L'altoatesino dovrà ora vincere almeno un set contro Rune nell'ultimo match del girone verde per garantirsi un posto nella fase ad eliminazione diretta.

